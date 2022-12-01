Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+4° в 
USD 60.88EUR 63.05
Войти в почту
3 часа назад

Как льняные семена помогают в борьбе с артериальными бляшками

FBM.ruиещё 1

Американские исследователи обнаружили еще одно полезное свойство льняного семени. Результаты исследования показали, что употребление в пищу семени льна является эффективной профилактикой образования артериальных бляшек, говорится в публикации журнала American Journal of Physiology– Heart and Circulatory.

Как льняные семена помогают в борьбе с артериальными бляшками
Фото: FBM.ruFBM.ru

Таким образом, по итогам проведенного исследования стало известно, что льняное семя способствует снижению риска образования бляшек на 40%, что достигается благодаря соединениям, которые обеспечивают его массой полезных жиров, витаминов и минералов.

В состав льняного семени и масла входит льняной лигнан, который оказывает на организм противовоспалительное действие и помогает в борьбе с негативными последствиями атеросклероза.

Помимо этого в льняном семени содержатся белки, клетчатка и лигнин. Данные растительные соединения обладают ярко выраженными антиоксидантными свойствами.

Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители