Как льняные семена помогают в борьбе с артериальными бляшками

Американские исследователи обнаружили еще одно полезное свойство льняного семени. Результаты исследования показали, что употребление в пищу семени льна является эффективной профилактикой образования артериальных бляшек, говорится в публикации журнала American Journal of Physiology– Heart and Circulatory.
Таким образом, по итогам проведенного исследования стало известно, что льняное семя способствует снижению риска образования бляшек на 40%, что достигается благодаря соединениям, которые обеспечивают его массой полезных жиров, витаминов и минералов.
В состав льняного семени и масла входит льняной лигнан, который оказывает на организм противовоспалительное действие и помогает в борьбе с негативными последствиями атеросклероза.
Помимо этого в льняном семени содержатся белки, клетчатка и лигнин. Данные растительные соединения обладают ярко выраженными антиоксидантными свойствами.