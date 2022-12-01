Как льняные семена помогают в борьбе с артериальными бляшками

Американские исследователи обнаружили еще одно полезное свойство льняного семени. Результаты исследования показали, что употребление в пищу семени льна является эффективной профилактикой образования артериальных бляшек, говорится в публикации журнала American Journal of Physiology– Heart and Circulatory.

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Таким образом, по итогам проведенного исследования стало известно, что льняное семя способствует снижению риска образования бляшек на 40%, что достигается благодаря соединениям, которые обеспечивают его массой полезных жиров, витаминов и минералов.

В состав льняного семени и масла входит льняной лигнан, который оказывает на организм противовоспалительное действие и помогает в борьбе с негативными последствиями атеросклероза.