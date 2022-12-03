Симптомы того, что с щитовидкой что-то не то

Щитовидная железа представляет собой небольшой орган в форме бабочки, расположенный в передней части шеи прямо под голосовым аппаратом (гортанью). И этот маленький орган влияет на очень многие процессы в организме, а от его нормального функционирования напрямую зависит качество жизни человека. Одна из распространенных серьезных проблем с щитовидкой, которую не всегда верно распознают — гипотиреоз. О проявлениях, симптомах и опасности болезни "Рамблеру" расскажет врач общей практики Денис Прокофьев.
Основная задача щитовидной железы — контролировать обмен веществ. Метаболизм — это процесс, который ваше тело использует для преобразования пищи в энергию, которую ваше тело использует для функционирования. Щитовидная железа вырабатывает гормоны Т4 и Т3, которые контролируют обмен веществ. Эти гормоны работают по всему телу, сообщая клеткам тела, сколько энергии нужно использовать. Они контролируют температуру тела и частоту сердечных сокращений.
Когда ваша щитовидная железа работает правильно, она постоянно вырабатывает гормоны, высвобождая их, а затем вырабатывая новые гормоны для замены того, что было использовано. Это держит ваш метаболизм и все системы вашего тела под контролем. Количество гормонов щитовидной железы в кровотоке контролируется гипофизом, который расположен в центре черепа ниже головного мозга. Когда гипофиз ощущает недостаток гормона щитовидной железы или его избыток, он регулирует свой собственный гормон (тиреотропный гормон или ТТГ) и отправляет его в щитовидную железу, чтобы сбалансировать количество.
Если количество гормонов щитовидной железы слишком высокое (гипертиреоз) или слишком низкое (гипотиреоз), это влияет на весь организм.
Гипотиреоз — клинический синдром, который обусловлен стойким дефицитом териоидных гормонов. Делится он на две большие группы: первичный и вторичный. Чтобы поставить этот диагноз, врач проводит сбор анамнеза, жалоб, лабораторные анализы.
Другие основные причины гипотиреоза могут включать:
Другие симптомы гипотиреоза:
По словам специалиста, лечение состоит в том, чтобы достичь нормального гормона. Основной препарат — левотераксин натрия, доза назначается индивидуально каждому пациенту. Прогноз у пациентов, как правило, благоприятный.