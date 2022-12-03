Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+15° в 
USD 61.77EUR 64.99
Войти в почту
6 часов назад

Гипотиреоз: самые кричащие симптомы того, что с щитовидкой что-то не то

Диана Товсепова
Денис Прокофьевэксперт

Щитовидная железа представляет собой небольшой орган в форме бабочки, расположенный в передней части шеи прямо под голосовым аппаратом (гортанью). И этот маленький орган влияет на очень многие процессы в организме, а от его нормального функционирования напрямую зависит качество жизни человека. Одна из распространенных серьезных проблем с щитовидкой, которую не всегда верно распознают — гипотиреоз. О проявлениях, симптомах и опасности болезни "Рамблеру" расскажет врач общей практики Денис Прокофьев.

Симптомы того, что с щитовидкой что-то не то
Фото: PxherePxhere

Основная задача щитовидной железы — контролировать обмен веществ. Метаболизм — это процесс, который ваше тело использует для преобразования пищи в энергию, которую ваше тело использует для функционирования. Щитовидная железа вырабатывает гормоны Т4 и Т3, которые контролируют обмен веществ. Эти гормоны работают по всему телу, сообщая клеткам тела, сколько энергии нужно использовать. Они контролируют температуру тела и частоту сердечных сокращений.

Видео дня

Когда ваша щитовидная железа работает правильно, она постоянно вырабатывает гормоны, высвобождая их, а затем вырабатывая новые гормоны для замены того, что было использовано. Это держит ваш метаболизм и все системы вашего тела под контролем. Количество гормонов щитовидной железы в кровотоке контролируется гипофизом, который расположен в центре черепа ниже головного мозга. Когда гипофиз ощущает недостаток гормона щитовидной железы или его избыток, он регулирует свой собственный гормон (тиреотропный гормон или ТТГ) и отправляет его в щитовидную железу, чтобы сбалансировать количество.

Если количество гормонов щитовидной железы слишком высокое (гипертиреоз) или слишком низкое (гипотиреоз), это влияет на весь организм.

Гипотиреоз — клинический синдром, который обусловлен стойким дефицитом териоидных гормонов. Делится он на две большие группы: первичный и вторичный. Чтобы поставить этот диагноз, врач проводит сбор анамнеза, жалоб, лабораторные анализы.

Другие основные причины гипотиреоза могут включать:

  • Тиреоидит (воспаление щитовидной железы).
  • Лечение гипертиреоза (облучение и хирургическое удаление щитовидной железы).
  • Дефицит йода (недостаток йода — минерала, который ваша щитовидная железа использует для выработки гормонов — в организме).
  • Наследственные заболевания (заболевание, передающееся по наследству в вашей семье).
Симптомов гипотиреоза очень много: общая слабость, сонливость, непереносимость холода, повышенное потоотделение, прибавка в весе, сухость кожи, замедленные движения.
Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог

Другие симптомы гипотиреоза:

  • Онемение и покалывание в руках
  • Запоры
  • Набор веса
  • Болезненность во всем теле (может включать мышечную слабость)
  • Более высокий, чем обычно, уровень холестерина в крови
  • Подавленность
  • Неспособность переносить низкие температуры
  • Снижение сексуального интереса
  • Наличие частых и обильных менструаций
  • Физические изменения на вашем лице (в том числе опущенные веки, а также отечность глаз и лица)
  • Более низкий и хриплый голос
  • Чувство забывчивости («мозговой туман»)
У гипотиреоза есть особенность: он приводит к повышению концентрации в крови общего холестерина и протеидов низкой плотности. По лабораторной диагностике это анализ крови, мы смотрим на гормон ТТГ и Т4.
Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог

По словам специалиста, лечение состоит в том, чтобы достичь нормального гормона. Основной препарат — левотераксин натрия, доза назначается индивидуально каждому пациенту. Прогноз у пациентов, как правило, благоприятный.

Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители