Гипотериоз: самые кричащие симптомы того, что с щитовидкой что-то не то

Щитовидная железа представляет собой небольшой орган в форме бабочки, расположенный в передней части шеи прямо под голосовым аппаратом (гортанью). И этот маленький орган влияет на очень многие процессы в организме, а от его нормального функционирования напрямую зависит качество жизни человека. Одна из распространенных серьезных проблем с щитовидкой, которую не всегда верно распознают — гипотериоз. О проявлениях, симптомах и опасности болезни "Рамблеру" расскажет врач общей практики Денис Прокофьев.

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Основная задача щитовидной железы — контролировать обмен веществ. Метаболизм — это процесс, который ваше тело использует для преобразования пищи в энергию, которую ваше тело использует для функционирования. Щитовидная железа вырабатывает гормоны Т4 и Т3, которые контролируют обмен веществ. Эти гормоны работают по всему телу, сообщая клеткам тела, сколько энергии нужно использовать. Они контролируют температуру тела и частоту сердечных сокращений.

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Когда ваша щитовидная железа работает правильно, она постоянно вырабатывает гормоны, высвобождая их, а затем вырабатывая новые гормоны для замены того, что было использовано. Это держит ваш метаболизм и все системы вашего тела под контролем. Количество гормонов щитовидной железы в кровотоке контролируется гипофизом, который расположен в центре черепа ниже головного мозга. Когда гипофиз ощущает недостаток гормона щитовидной железы или его избыток, он регулирует свой собственный гормон (тиреотропный гормон или ТТГ) и отправляет его в щитовидную железу, чтобы сбалансировать количество.

Если количество гормонов щитовидной железы слишком высокое (гипертиреоз) или слишком низкое (гипотиреоз), это влияет на весь организм.

Гипотериоз — клинический синдром, который обусловлен стойким дефицитом териоидных гормонов. Делится он на две большие группы: первичный и вторичный. Чтобы поставить этот диагноз, врач проводит сбор анамнеза, жалоб, лабораторные анализы.

Другие основные причины гипотиреоза могут включать:

Тиреоидит (воспаление щитовидной железы).

Лечение гипертиреоза (облучение и хирургическое удаление щитовидной железы).

Дефицит йода (недостаток йода — минерала, который ваша щитовидная железа использует для выработки гормонов — в организме).

Наследственные заболевания (заболевание, передающееся по наследству в вашей семье).

Симптомов гипотериоза очень много: общая слабость, сонливость, непереносимость холода, повышенное потоотделение, прибавка в весе, сухость кожи, замедленные движения. Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог

Другие симптомы гипотериоза:

Онемение и покалывание в руках

Запоры

Набор веса

Болезненность во всем теле (может включать мышечную слабость)

Более высокий, чем обычно, уровень холестерина в крови

Подавленность

Неспособность переносить низкие температуры

Снижение сексуального интереса

Наличие частых и обильных менструаций

Физические изменения на вашем лице (в том числе опущенные веки, а также отечность глаз и лица)

Более низкий и хриплый голос

Чувство забывчивости («мозговой туман»)

У гипотериоза есть особенность: он приводит к повышению концентрации в крови общего холестерина и протеидов низкой плотности. По лабораторной диагностике это анализ крови, мы смотрим на гормон ТТГ и Т4.

Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог