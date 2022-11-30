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2 часа назад

Продукт для оздоровления кишечных бактерий при воспалении кишечника

Газета.Ru

Ученые из Университета штата Мэн выяснили, что капуста брокколи оздоравливает микробиоту кишечника, тем самым уменьшая воспаление при синдроме раздраженного кишечника. Исследование опубликовано в The Journal of Nutritional Biochemistry.

Продукт для оздоровления кишечных бактерий при воспалении кишечника
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Изучив существующие публикации, ученые пришли к выводу, что богатая крестоцветными овощами диета улучшает состояние пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника. Высокое потребление брокколи и бобовых проростков было связано со снижением уровня провоспалительных молекул в крови, включая IL-1β, TNFα и IL-6. Авторы обзора предположили, что такой эффект связан с глюкозинолатами и сульфорафаном, которые содержатся в брокколи.

Сульфорафан необходим для бактерий ЖКТ, что подтвердили опыты на мышах. Потребление брокколи было также связано с уменьшением количества «воспалительных» бактерий Desulfovibrionaceae и Mucispirillum schaedleri , а также с увеличением «антивоспалительных» Bacteroides, Clostridium и Proteobacteria.

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