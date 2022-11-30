Продукт для оздоровления кишечных бактерий при воспалении кишечника

Ученые из Университета штата Мэн выяснили, что капуста брокколи оздоравливает микробиоту кишечника, тем самым уменьшая воспаление при синдроме раздраженного кишечника. Исследование опубликовано в The Journal of Nutritional Biochemistry.

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Изучив существующие публикации, ученые пришли к выводу, что богатая крестоцветными овощами диета улучшает состояние пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника. Высокое потребление брокколи и бобовых проростков было связано со снижением уровня провоспалительных молекул в крови, включая IL-1β, TNFα и IL-6. Авторы обзора предположили, что такой эффект связан с глюкозинолатами и сульфорафаном, которые содержатся в брокколи.