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47 минут назад

Ученые придумали, как вылечить туннельный синдром за 15 минут

Газета.Ru

Медики, входящие в Радиологическое общество Северной Америки, разработали новый нехирургический метод лечения, который может положить конец страданиям пациентов с синдромом запястного канала. Исследование было представлено на ежегодном собрании общества.

Ученые придумали, как вылечить туннельный синдром за 15 минут
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Синдром запястного канала или туннельный синдром — это невропатия с защемлением нерва, которая вызвана давлением на срединный нерв и сухожилия внутри запястного канала. Часто возникает у людей, которые работают за компьютером и часто используют неудобную мышь. Симптомы включают онемение, боль и слабость пальцев и кисти. Заболевание лечат упражнениями, стероидами и установкой шин, однако иногда эти методы не помогают, тогда пациента отправляют на операцию.

Новый метод включает в себя введение физраствора в нерв, чтобы отделить его от окружающих тканей (гидродисекция). Далее ученые воздействовали на нерв ультразвуком. В исследовании приняли участие 60 пациентов, которых разделили на три группы. Первые две прошли ультразвуковую процедуру с разными растворами для гидродисекции, добровольцам в третьей группе жидкость в нерв не вводили.

В результате пациентов в первых двух группах удалось вылечить от туннельного синдрома, а к добровольцам из третьей симптомы вернулись. По словам ученых, процедура занимает всего 15 минут, не имеет противопоказаний и не требует высококлассного оборудования.

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