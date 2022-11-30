Эксперт рассказал, как предупредить развитие инфаркта

Сегодня проблема сердечно-сосудистых заболеваний актуальна как никогда: огромное негативное влияние на состояние сосудов оказывают сидячий образ жизни, вредные привычки и несбалансированное питание. Каждый год инфаркт миокарда регистрируется почти у 200 тыс. россиян.

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Одним из приоритетов нацпроекта «Здравоохранение» является профилактика и ранняя диагностика сердечно-сосудистых заболеваний. О том, как избежать инфаркта и что делать, если вы вдруг с ним столкнулись, рассказал научный сотрудник НМИЦ кардиологии им. академика Чазова Роман Шахнович. Специальные видео, созданные проектом «Чтобы жить долго» Всероссийского союза пациентов, опубликованы на портале нацпроекта и в соцсетях.

В первом ролике врач подробно и доступно рассказал, что такое инфаркт миокарда, и как эта информация может помочь в лечении.

Во втором ролике кардиолог назвал шесть признаков, по которым можно определить болезнь:

— интенсивная боль в области сердца, справиться с которой обезболивающие средства не помогают;

— локализация боли может быть нетипичной: челюсть, руки или плечи;

— ощущение нехватки воздуха, одышка;

— боль в животе, тошнота;

— головокружение, холодный пот;

— ощущение безмерной усталости.

Специалист подчеркивает, что симптомы могут проявляться у разных людей неодинаково. Главное – помнить, что любые тревожные и нетипичные для вас симптомы должны стать поводом безотлагательно обратиться к врачу.