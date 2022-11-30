5 проблем со здоровьем, из-за которых вам постоянно хочется есть

Сладостями можно заедать стресс, однако иногда ощущение голода — это сигнал о проблемах со здоровьем. Если рука постоянно тянется к дверце холодильника, есть смысл обратиться к специалисту.
Гипертиреоз
Это заболевание щитовидной железы, из-за которого растет уровень гормонов тироксина и трийодтиронина. Они ускоряют метаболизм, поэтому человеку нужно больше энергии, а следовательно — еды. Здесь и появляются вечные перекусы для утоления чувства голода.
Гастрит
При гастрите с повышенной кислотностью желудка часто возникает желание поесть. Если вы постоянно жалуетесь, что голодны, страдаете от изжоги и боли в животе, срочно обратитесь к специалисту.
Диабет
Из-за недостатка инсулина клетки организма не могут поглощать глюкозу, что также приводит к чувству голода. В таком случае из-за нарушенного обмена веществ насыщения не даст даже мамин наваристый борщ.
Гипогликемия
В этом случае все также связано с недостатком глюкозы в крови. Причем сигнализировать о гипогликемии может не только голод, но и желание закусить сладким после плотного ужина. Узнали себя? Вы знаете, что делать.
Глистные инвазии
Или просто глисты. Паразиты не только токсично воздействуют на организм, но и потребляют часть вашей пищи. Жуткий голод (иногда даже до обмороков) может появиться, потому что «квартиранты» требуют свою порцию.