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4 часа назад

5 проблем со здоровьем, из-за которых вам постоянно хочется есть

Super.ru

Сладостями можно заедать стресс, однако иногда ощущение голода — это сигнал о проблемах со здоровьем. Если рука постоянно тянется к дверце холодильника, есть смысл обратиться к специалисту.

5 проблем со здоровьем, из-за которых вам постоянно хочется есть
Фото: Super.ruSuper.ru

Гипертиреоз

Это заболевание щитовидной железы, из-за которого растет уровень гормонов тироксина и трийодтиронина. Они ускоряют метаболизм, поэтому человеку нужно больше энергии, а следовательно — еды. Здесь и появляются вечные перекусы для утоления чувства голода.

Гастрит

При гастрите с повышенной кислотностью желудка часто возникает желание поесть. Если вы постоянно жалуетесь, что голодны, страдаете от изжоги и боли в животе, срочно обратитесь к специалисту.

Диабет

Из-за недостатка инсулина клетки организма не могут поглощать глюкозу, что также приводит к чувству голода. В таком случае из-за нарушенного обмена веществ насыщения не даст даже мамин наваристый борщ.

Гипогликемия

В этом случае все также связано с недостатком глюкозы в крови. Причем сигнализировать о гипогликемии может не только голод, но и желание закусить сладким после плотного ужина. Узнали себя? Вы знаете, что делать.

Глистные инвазии

Или просто глисты. Паразиты не только токсично воздействуют на организм, но и потребляют часть вашей пищи. Жуткий голод (иногда даже до обмороков) может появиться, потому что «квартиранты» требуют свою порцию.

Болезни и лекарства,
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