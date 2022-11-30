Врач развеяла популярные мифы о менингите

Менингит, конечно, страшная болезнь, но некоторые народные мифы о нём не лучше. Самая распространённая сказка — о том, что от менингита человек становится неполноценным существом, потому что болезнь нарушает работу мозга.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Терапевт Надежда Чернышева сказала, что всё совсем не так.

Оказывается, после болезни человек не глупеет. Ну, может совсем немного. Это шутка.

«При менингите заболевание затрагивает только оболочки мозга, а мозговое вещество остаётся нетронутым. Поэтому никаких последствий для умственных способностей и памяти быть не может. Это вполне излечимое заболевание без последствий. Конечно, если недуг был выявлен на ранних стадиях», — рассказала Чернышёва.

Бояться спинномозговых пункций тоже не надо. Процедура необходима для точной диагностики состава спинномозговой жидкости, либо её производят с лечебной или анестезиологической целью.

И ещё: менингит — это группа заболеваний. Они бывают вирусные, бактериальные и вторичные. Тяжелее всего симптомы проявляются у детей и пожилых людей. Самым распространённым в РФ вариантом считается менингококковый менингит. Вирусная форма возникает вследствие осложнений после гриппа.