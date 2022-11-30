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1 час назад

Врач предупредила об угрозе подхватить «болезнь зимней рвоты»

Слово и Делоиещё 1

Врач-инфекционист Ольга Матюхина перечислила шесть основных симптомов «болезни зимней рвоты», которой зачастую заражаются в декабре.

Врач предупредила об угрозе подхватить «болезнь зимней рвоты»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

По словам эксперта, вирус можно подцепить через еду и воду. Вдобавок он передается воздушно-капельным и контактно-бытовым путями.

«Несмотря на его название, сезонность у этого недуга осенне-зимне-весенняя, а пик заболеваемости приходится на декабрь», — сказала Матюхина в интервью «Аргументам и Фактам».

О наличии «болезни зимней рвоты», отмечает инфекционист, может свидетельствовать боль в области живота, потеря аппетита, многократная рвота, головокружение, слабость и диарея. Матюхина рекомендовала пить при норовирусной инфекции много воды, чтобы восстановить баланс жидкости в организме.

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