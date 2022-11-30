Врач предупредила об угрозе подхватить «болезнь зимней рвоты»

Врач-инфекционист Ольга Матюхина перечислила шесть основных симптомов «болезни зимней рвоты», которой зачастую заражаются в декабре.
По словам эксперта, вирус можно подцепить через еду и воду. Вдобавок он передается воздушно-капельным и контактно-бытовым путями.
«Несмотря на его название, сезонность у этого недуга осенне-зимне-весенняя, а пик заболеваемости приходится на декабрь», — сказала Матюхина в интервью «Аргументам и Фактам».
О наличии «болезни зимней рвоты», отмечает инфекционист, может свидетельствовать боль в области живота, потеря аппетита, многократная рвота, головокружение, слабость и диарея. Матюхина рекомендовала пить при норовирусной инфекции много воды, чтобы восстановить баланс жидкости в организме.