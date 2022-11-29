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1 час назад

Как пить магниевую воду при заболеваниях желчного: видео

Мира Маркина

При заболеваниях желчного пузыря назначают магниевую воду. По словам врача-гастроэнтеролога, диетолога Валерии Скачковой, ее полезное свойство заключается в том, что она расслабляет сфинктер Одди. Это такая мышца, которая препятствует постоянному отделению желчи в кишку и регулирует, чтобы она попадала туда именно в момент пищеварения.

Если у вас болит в правом подреберье, есть заболевания желчного пузыря, возможно, сфинктер Одди в вашем организме сомкнут. И в этом случае может помочь магниевая вода.

Однако врач предупредила, что пациенткам нужно знать, как правильно принимать такую воду. Смотрите видео, чтобы узнать об этом подробнее.

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