При заболеваниях желчного пузыря назначают магниевую воду. По словам врача-гастроэнтеролога, диетолога Валерии Скачковой, ее полезное свойство заключается в том, что она расслабляет сфинктер Одди. Это такая мышца, которая препятствует постоянному отделению желчи в кишку и регулирует, чтобы она попадала туда именно в момент пищеварения.

Если у вас болит в правом подреберье, есть заболевания желчного пузыря, возможно, сфинктер Одди в вашем организме сомкнут. И в этом случае может помочь магниевая вода.

Однако врач предупредила, что пациенткам нужно знать, как правильно принимать такую воду. Смотрите видео, чтобы узнать об этом подробнее.