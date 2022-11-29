Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+11° в 
USD 61.07EUR 63.39
Войти в почту
2 часа назад

Онколог назвал опасный признак рака шеи и головного мозга

Letidor.ru

Онкологические заболевания по-прежнему уносят десятки тысяч жизней в год. Коварство рака заключается в том, что на ранних стадиях заболевание никак не беспокоит человека. Если проходить медицинские обследования хотя бы раз в год, то это снизит риск выявления онкологии на поздней стадии и поможет успешнее лечить болезнь, особенно если речь идет об агрессивных видах рака. Подробности читайте в нашей новости.

Онколог назвал опасный признак рака шеи и головного мозга
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

Один и самых стремительных видов рака — новообразования в области шеи и головы. Как правило, их выявляют на поздней стадии, когда помочь пациенту уже практически невозможно, врач-онколог Иржи Кубес призвал не игнорировать тревожные признаки, о которых сигнализирует организм, например стоит быть более внимательными при постоянных болях в шее.

На развитие рака шеи и головы также могут намекать боль в зубах и деснах, язвы в полости рта, красные и белые пятна во рту. Некоторые пациенты с таким видом рака жалуются на заложенность ушей, отек шеи и припухлости, — Иржи Кубес, врач-онколог.

Онколог отметил, что поводом для беспокойства должна стать и боль в горле, которая появляется без видимых причин и не проходит более двух недель. При появлении хотя бы одного из вышеперечисленных признаков необходимо срочно обратиться к врачу, пишет Daily Express.

Названы незаметные симптомы самого стремительного вида рака

Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители