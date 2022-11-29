Онколог назвал опасный признак рака шеи и головного мозга

Онкологические заболевания по-прежнему уносят десятки тысяч жизней в год. Коварство рака заключается в том, что на ранних стадиях заболевание никак не беспокоит человека. Если проходить медицинские обследования хотя бы раз в год, то это снизит риск выявления онкологии на поздней стадии и поможет успешнее лечить болезнь, особенно если речь идет об агрессивных видах рака. Подробности читайте в нашей новости.

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Один и самых стремительных видов рака — новообразования в области шеи и головы. Как правило, их выявляют на поздней стадии, когда помочь пациенту уже практически невозможно, врач-онколог Иржи Кубес призвал не игнорировать тревожные признаки, о которых сигнализирует организм, например стоит быть более внимательными при постоянных болях в шее.

На развитие рака шеи и головы также могут намекать боль в зубах и деснах, язвы в полости рта, красные и белые пятна во рту. Некоторые пациенты с таким видом рака жалуются на заложенность ушей, отек шеи и припухлости, — Иржи Кубес, врач-онколог.