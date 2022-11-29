13 неочевидных симптомов рака, которые должен знать каждый

Чувство сильной усталости и появление необычных шишек на теле — симптомы рака, о которых знают все. Однако эксперты медицинского издания Healthline выявили другие неочевидные признаки смертельной болезни, достойные внимания.

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Так, потливость, особенно по ночам, является еще одним менее известным симптомом определенных видов рака. Таких как:

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карциноидные опухоли;лейкемия;лимфома;рак костей;рак печени;мезотелиома.

Потливость может проявляться и в течение дня, но наиболее яркие эпизоды случаются ночью. Специалисты Healthline полагают, что таким образом организм пытается бороться с недугом или это последствия гормональных изменений. Однако это не единственный признак онкологии.

12 признаков, которые могут указывать на рак

1. Необъяснимая боль

Испытывать боль время от времени — нормально, когда организм проходит фазы старения. Но необъяснимая боль может указывать на серьезные заболевания.

2. Резкая потеря веса

Стоит забить тревогу, если вы внезапно потеряли много килограммов, ничего для этого не делая. По данным Американского онкологического общества, резкая потеря веса часто является первым заметным симптомом рака пищевода, поджелудочной железы, желудка и легких.

3. Шишка или припухлость

Шишки или припухлости на любой части тела всегда нужно проверять у медиков. Особенно это касается любых опухолей на шее, в подмышечных впадинах, животе, паху, груди, молочных железах или яичках, пояснили в Благотворительном фонде исследования рака.

4. Усталость

Чувство усталости вполне нормально и может быть вызвано стрессом, плохим питанием или недосыпом, напомнили в организации.

Однако усталость без объективной причины может указывать на проблемы со здоровьем. Например, на такие болезни, как лейкемия, лимфома и множественная миелома, отметили в Фонде исследования рака. Это связано с тем, что данные виды рака изначально развиваются в костном мозге, который вырабатывает красные кровяные тельца, и разносят кислород по организму.

5. Изменения на коже

Заметили на коже пятнышко, бородавку или язву, которые не проходят? Нужно проверить их у врача. Также стоит отслеживать появление любых новых родинок, забеспокоиться, если старые поменяли размер, цвет, форму, покрылись коркой, стали чесаться, болеть, кровоточить или сочиться.

Любое необычное изменение на коже или ногтях нужно проверить у медиков, призывают исследователи.

6. Трудности с глотанием

Нужно обратиться к врачу, если наблюдаются аномальные трудности с глотанием. Так как подобная проблема может быть симптомом рака пищевода.

7. Проблемы с пищеварением

Болезненная изжога, плохой аппетит, вздутие живота тоже должны насторожить. Недомогания могут указывать на рак желудка.

8. Хриплый голос, кашель, одышка

Внезапно охрипший голос, затяжной кашель, одышка — опасные маркеры. Если эти симптомы не проходят, важно исключить наличие рака гортани у онколога.

9. Изменения в фекалиях или моче

Перемены в работе кишечника, запор, более жидкий или частый стул, а также проблемы с мочеиспусканием тоже могут говорить о развивающихся раковых заболеваниях.

10. Кровотечение

Аномальное кровотечение, включая кровь в стуле или моче, а также рвота или кашель кровью, вагинальное кровотечение между менструациями, после полового контакта или менопаузы — повод для незамедлительного похода в больницу.

11. Язвы во рту

Бывает, что во рту появляются язвы при небольшом истощении иммунитета. В Организации исследования рака добавили, что обычно они проходят через две недели. Но о язве, красном или белом пятне, которые не заживают в течение трех недель, нужно сообщить терапевту или стоматологу.

12. Изменения в груди