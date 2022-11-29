Почему стоит отказаться от самостоятельного приема лекарств для сердца

Самостоятельный прием лекарств для сердца и сосудов может привести к смерти. Об этом рассказал известный телеведущий и врач Александр Мясников.

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По словам медика, среди препаратов, продающихся в аптеках, есть те, которые могут «убить на раз». Некоторые из них могут привести к резкому снижению давления, что чревато инфарктом или инсультом, сообщил телеведущий в рамках программы «О самом главном» на канале «Россия 1».