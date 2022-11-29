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1 час назад

Мясников призвал отказаться от самостоятельного приема лекарств для сердца

Слово и Дело

Самостоятельный прием лекарств для сердца и сосудов может привести к смерти. Об этом рассказал известный телеведущий и врач Александр Мясников.

Почему стоит отказаться от самостоятельного приема лекарств для сердца
Фото: Слово и делоСлово и дело

По словам медика, среди препаратов, продающихся в аптеках, есть те, которые могут «убить на раз». Некоторые из них могут привести к резкому снижению давления, что чревато инфарктом или инсультом, сообщил телеведущий в рамках программы «О самом главном» на канале «Россия 1».

Кроме того, Мясников отметил, что некоторые препараты способны помочь одним пациентам, но навредить другим. Он подчеркнул, что перед покупкой таких лекарств в аптеке важно проконсультироваться со специалистом.

Болезни и лекарства,Александр Мясников,
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