Названы самые необходимые лекарства для офисной аптечки

Какой же офис обходится без аптечки? Головная боль, расстройство желудка, царапины — за рабочий день чего только может не случиться, и всегда нужно быть наготове. Какие лекарства, по мнению россиян, обязательно должны быть в офисе, выяснили интернет-аптека «СБЕР ЕАПТЕКА» и платформа онлайн-рекрутинга HeadHunter.ru.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Кстати, в ходе опроса выяснилось, что аптечка отсутствует в каждом третьем офисе. Исследование показало, что аптечка на рабочем месте доступна 38% россиян. Треть (28%) пользуется корпоративным ДМС, а для 16% работодатель предоставляет выходной день для прохождения диспансеризации. Чуть меньше — 14% — рассказали, что руководство может помочь в критических ситуациях, и ещё 14% — о дополнительных днях отпуска по болезни.

Обновляет офисную аптечку лишь треть (32%) работодателей. При этом 14% респондентов приходится начальству об этом регулярно напоминать. Нет офисных лекарств (приобретённые самостоятельно — не в счёт) у каждого третьего офиса (28%), а у а 4% большая часть препаратов просрочена.

«В нашей офисной аптечка есть всё необходимое» — с этим утверждением согласился 31% опрошенных. 20% посчитали, что аптечка в их офисе укомплектована не полностью, а 11% и вовсе заявили, что ничего полезного в их аптечках нет.

По мнению россиян, самые необходимые препараты в офисе: обезболивающие средства (58%), успокоительные (33%) и капли для глаз (22%).