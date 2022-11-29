Врач назвал факторы риска заражения кишечными инфекциями

Факторами риска заражения кишечными инфекциями в мегаполисе являются скученность населения и немытые руки. Об этом Москве 24 рассказал врач-инфекционист ЦКБ управления делами президента РФ Владимир Синикин.

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"Есть множество вирусных инфекций, которые очень часто в быту называют кишечным гриппом, – это ротавирусная инфекция, норовирусная инфекция. И, соответственно, есть бактериальные кишечные инфекции – это эшерихиозы, кампилобактериозы, реже – сальмонеллезы", – объясняет эксперт.

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Кишечные инфекции в первую очередь опасны тем, что вызывают обезвоживание, предупредил он.

Если у человека, помимо диареи, возникает еще и рвота, то компенсировать потерянную жидкость и соли больной не может. Возникает обезвоживание, которое приводит к нарушению водно-солевого обмена, электролитного баланса, что может привести к аритмии.

Владимир Синикин – врач-инфекционист ЦКБ управления делами президента РФ

"Обезвоживание сопровождается падением артериального давления, а у нас есть очень зависимый от величины артериального давления орган – это почки. Соответственно, у нас может угнетаться уровень почечной фильтрации", – добавил Синикин.

По его словам, одним из факторов риска заражения кишечными инфекциями в мегаполисе является скученность населения. В качестве примера врач привел ситуацию, когда человек потрогал поручень эскалатора и не помыл потом руки.

"Если бы у нас был менее населенный город, то шансы, что этот поручень ранее потрогал пациент, который не мыл руки после туалета и у которого имеется кишечная инфекция, были бы крайне низки", – сказал инфекционист в интервью программе "Доктор 24".

Кроме того, приходя на рынок, люди трогают продукты руками, чтобы выбрать товар. В связи с этим Синикин порекомендовал ничего не пробовать в подобных местах. Он напомнил, что человек не знает, сколько до него покупателей таким образом выбирали продукты.

Еще, это касается не только жителей больших городов, но в принципе всех, мы неправильно моем овощи и фрукты. Многие овощи и фрукты обладают достаточно большим рельефом, и нужно не просто их непродолжительно ополаскивать под проточной водой, а тщательно с щеточкой обрабатывать.

Владимир Синикин – врач-инфекционист ЦКБ управления делами президента РФ

Инфекционист также рассказал об ошибках при лечении кишечных инфекций. В частности, он объяснил, можно ли принимать лекарства против диареи. По словам Синикина, проблема заключается в том, что в состав многих таких лекарств входит вещество лоперамид. Оно парализует работу кишечника, за счет чего останавливает диарею.

"В случае с диареей токсины и продукты жизнедеятельности бактерий у нас выводятся. Если человек принимает парализующие кишечник препараты, содержащие лоперамид, бактерии продолжают размножаться. Все, что должно было вывестись, у нас всасывается в кровь, и возникает интоксикация", – подчеркнул специалист.

Мало того, у пожилых людей моторика кишечника и так достаточно слабая. В результате происходит следующее: лоперамид парализует работу кишечника, и у них может возникнуть кишечная непроходимость. Поэтому надо использовать сорбенты.

Владимир Синикин – врач-инфекционист ЦКБ управления делами президента РФ

Синикин добавил, что главный метод профилактики кишечных инфекций – это тщательное мытье рук. Причем делать это нужно правильно. В частности, желательно открыть кран нерабочей поверхностью рук, смочить их водой и нанести мыло. Затем обработать ладони, тыльную сторону, запястья, большие пальцы, кончики всех пальцев и ногти.

В идеале на каждую манипуляцию должно уходить порядка 20–30 секунд. После этого можно смыть мыло. Кран, особенно если речь идет про общественное место, желательно закрыть не руками, а салфеткой.