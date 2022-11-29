4 серьезных причины, из-за которых вас всегда клонит в сон

Многие люди списывают ежедневную сонливость на нехватку солнечного света или повышенную утомляемость на работе. Однако, если вы не высыпаетесь, даже если спите не меньше семи часов ежедневно, вполне возможно, что сонливость спровоцирована проблемами со здоровьем. Подробнее о некоторых из них – в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "День Сурка" Кадр из фильма "День Сурка"

Лишний вес

Ожирение способно вызывать сонливость и чрезмерную усталость в течение дня. Это обусловлено тем, что мышцам, сердечно-сосудистой и другим системам приходится прикладывать больше усилий, чтобы сдвинуть тяжелое тело с места и обеспечить его всем необходимым.

Депрессия

Пациенты с депрессией отнюдь не всегда ставят свою жизнь на "стоп" и не находят в себе сил выполнять даже рутинные задачи. Нередко при этом психическом расстройстве люди продолжают вести себя как обычно, даже не подозревая о серьезном заболевании.

Чтобы распознать депрессию, нужно присмотреться к изменениям в своем поведении, а также проконсультироваться со специалистом. Порой на депрессию указывают чрезмерная усталость, мучительное нежелание вставать с кровати и постоянная сонливость.

Диабет

Беспричинная усталость в течение дня – один из ярких симптомов развивающегося диабета. Недуг также проявляет себя посредством постоянной жажды, частых мочеиспусканий и долгого заживления ран.

Сердечно-сосудистые недуги