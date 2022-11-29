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34 минуты назад

Назван самый опасный способ лечения больного горла

Мир24

Спиртосодержащие средства не помогают в лечении больного горла, а провоцируют еще больший отек и воспаление, сообщает utro.ru со ссылкой на отоларинголога Владимира Зайцева.

Назван самый опасный способ лечения больного горла
Фото: Мир24Мир24

По словам специалиста, вред также могут нанести многие популярные народные средства: например, чесночный сок, соки лука, свеклы и редьки. В этих продуктах содержится кислота, которая обжигает слизистую.

Врач советует при лечении горла и носоглотки придерживаться щадящей диеты: исключить соленое, жареное, острое, кислое и алкоголь. Помочь слизистой может теплое молоко с высоким процентом жирности. В него можно добавить сливочное масло, которое на время уберет отек и воспаление, отмечает Зайцев.

Ранее врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева рассказала, что сладкий чай при простуде плохо влияет на выздоровление. По словам специалиста, сахар, попадающий в желудочно-кишечный тракт, подпитывает патогенную микрофлору.

Врачи напоминают, что ношение масок не является обязательным на территории России, но позволяет защититься от коронавирусной инфекции, которая по-прежнему представляет опасность.

Болезни и лекарства,Маргарита Королева,Владимир Зайцев,
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