Если у вас диабет: 10 способов избежать осложнений

Центры по контролю и профилактике заболеваний США сообщают, что более 37 миллионов жителей Америки страдают сахарным диабетом, а более 96 миллионов взрослых имеют преддиабет. Поэтому важно знать об особенностях этого заболевания.

Сахарный диабет относится к болезням, которые влияют на то, как организм использует сахар в крови. А главная причина развития диабета зависит от его типа.

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Если вам сообщили, что у вас сахарный диабет, то вы обязательно должны сделать эти 10 вещей.

Контролируйте свою болезнь. Это можно сделать, если узнавать о диабете всё, что можно, ежедневно заниматься спортом и правильно питаться, поддерживать здоровый вес, контролировать уровень сахара в крови, принимать препараты и при необходимости обращаться за медицинской помощью.

Не курите. Дело в том, что курение повышает вероятность столкнуться с диабетом второго типа и с различными его осложнениями. Например, с инсультом, нарушением кровотока в ступнях и ногах, заболеванием почек и пр.

Держите под контролем кровяное давление и уровень холестерина. Повышенное артериальное давление может плохо сказаться на ваших сосудах. А если у вас будет одновременно высокое давление и повышенный уровень холестерина, то это приведёт к инфаркту, инсульту или развитию других состояний, опасных для жизни. Контролировать эти показатели помогут здоровая диета, ограничение потребления алкоголя, регулярные занятия спортом.

Регулярно проходите медосмотр и следите за здоровьем глаз. В год нужно 2-4 раза проходить обследование на наличие осложнений диабета.

Ставьте вовремя прививки. Это касается вакцины против пневмонии, гепатита В, а также любых других вакцин, которые вам порекомендуют врачи.

Заботьтесь о здоровье зубов. Из-за диабета вы можете быть сильнее подвержены развитию болезней дёсен. Чистите зубы два раза в день, пользуйтесь зубной нитью, не реже двух раз в год ходите к стоматологу.

Следите за состоянием ног. Сахарный диабет может стать причиной нарушения кровотока и повреждения нервов в ногах. При отсутствии лечения это может привести к развитию серьёзных инфекций. Чтобы у вас не было проблем с ногами, соблюдайте следующие правила: каждый день мойте ноги тёплой водой; вытирайте ноги аккуратно, особенно в области между пальцами; мажьте ступни и лодыжки маслом или вазелином; не наносите кремы или масла на участки между пальцами ног; каждый день проверяйте, нет ли у вас на ногах мозолей, язв, волдырей, покраснений, отёков; не ходите босиком.

Подумайте о том, чтобы каждый день принимать аспирин. Врач может вам это посоветовать для снижения риска развития болезней сердца.

Ответственно относитесь к употреблению алкоголя. Из-за алкоголя у вас может повыситься или понизиться уровень сахара в крови.