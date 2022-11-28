Фармацевт объяснила, как можно заменять ибупрофен

Ибупрофен, как и большинство других лекарственных препаратов, можно заменять только в пределах одного действующего вещества, рассказала фармацевт, член Ассоциации нутрициологов и коучей по здоровью Надежда Ершова, слова которой приводит Tsargrad.tv.

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По ее словам, если в медикаменте, помимо основного, содержится еще один активный компонент, его нельзя рассматривать в качестве альтернативы.

"При этом важно соблюдать выписанную дозировку, а также проверить препарат на отсутствие дополнительных действующих компонентов в составе. Например, ибуклин содержит в составе тот же ибупрофен, но плюс еще парацетамол. Такую замену делать нельзя", — объяснила эксперт.