5 интересных фактов о зубах мудрости, которые вы вряд ли знали

«Волосы — не зубы: не жалко», — любимая фраза парикмахеров и людей, решивших сменить имидж. Без сомнений, у каждого человека отношение к зубам более, чем бережное. Но бывают случаи, когда возникает мысль удалить совершенно здоровые зубы, чтобы в будущем они не доставляли проблем. Речь идет о зубах мудрости. О 5 интересных фактах, а также о том, нужно ли удалять злосчастные «восьмерки», рассказывает эксперт — врач-стоматолог, предприниматель и основатель Smilestudio Луиза Автандилян.

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Луиза Автандилян Врач-стоматолог, предприниматель и основатель Smilestudio

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Третьи моляры, «восьмерки», зубы мудрости — синонимы названий зубов, которые прорезываются в последнюю очередь — не раньше 16 лет. Задатки для их формирования существуют у каждого, но появляются «восьмерки» не у всех.

И дело вовсе не в мудрости: в процессе развития цивилизации пищевое поведение людей изменилось — сейчас не нужно кромсать зубами сырое мясо и пережевывать коренья. Современный человек питается термически обработанной, мягкой пищей. К тому же, в обиходе появились столовые приборы, здорово упрощающие жизнь. Мощные зубы больше не нужны, и третьи моляры попросту утратили свое предназначение, став рудиментами.

1. Без «смысловой нагрузки»

Зубы мудрости не выполняют жевательной функции, то есть не принимают участия в процессе пережевывания пищи. Но современная стоматология нашла им применение: иногда «восьмерки» становятся опорными зубными единицами для фиксации мостовидных или съемных протезов.

2. Закладываются в детстве

Поразительно, что процесс закладывания третьих моляров происходит не до рождения — в материнской утробе, как в случае со всеми остальными зубами, — а после рождения, в раннем детском возрасте. У некоторых людей и вовсе может не быть зубов мудрости, и это не является патологией.

3. Жертва кариеса

«Восьмерки», которые являются последними в зубном ряду, чаще остальных зубных единиц подвергаются кариесу из-за расположения в труднодоступных местах и сложности тщательной чистки зубов. В результате этого там активнее размножаются болезнетворные бактерии, что приводит к раннему разрушению восьмых зубов.

4. «Зубы мудрости»

Восьмые зубы могут осчастливить своим появлением в любой момент жизни, но чаще это происходит к возрасту 30 лет, когда человек повзрослел и уже имеет немалый жизненный опыт. Отсюда в простонародьи «зубы мудрости» — так повелось еще с древнейших времен.

5. «Зубы любви»

В Корее же третьи моляры называют зубами не мудрости, как принято у нас испокон веков, а любви, ведь обычно «восьмёрки» прорезываются именно в том возрасте, когда молодые люди влюбляются и испытывают первые, нежные чувства.

Нужно ли удалять зубы мудрости?

Нет, при условии, что выросшая «восьмерка» не смещает и не деформирует соседние зубы, а также же не изменяет прикус и не вызывает дискомфорт.

Не стоит удалять третий моляр, если он расположен нормально и при этом имеет антагониста — пару на противоположной челюсти. В этом случае обе зубные единицы будут участвовать в жевательном процессе, равномерно принимая на себя нагрузку.

Дистопированные зубы — расположенные неправильно, сдвигающие соседние зубы и повреждающие десны и щеку, требуют принятия радикальных мер — удаления. Также врачи рекомендуют удалять «восьмёрки» при глубоком кариозном поражении и сильном разрушении коронковой части, потому что лечение таких зубов может быть бессмысленным ввиду повышенной хрупкости зубной ткани.

Существует два вида удаления зубов мудрости — простой и сложный. В большинстве случаев применяется простая методика удаления: после введения анестезии стоматолог-хирург удаляет зуб из лунки при помощи щипцов и элеватора.

Когда «восьмерка» растет горизонтально, под углом или она ещё не прорезалась, а уже мешает соседним зубам и упирается в их корни, применение щипцов и элеватора невозможно, и тогда прибегают к сложному удалению «зуба мудрости» с надрезанием десны и высверливанием костной ткани.