Как долго можно жить с тромбозом

Рассказываем, в каких случаях сгусток крови представляет опасность.
Тромбы образуются в организме постоянно, чтобы «латать» повреждённые сосуды и капилляры. Это абсолютная норма до тех пор, пока их не становится слишком много. Они не должны мешать нормальному кровообращению. Но может ли это угрожать жизни?
Тромбы могут образовываться в венах и артериях (венозный и артериальный тромбоз).
Тромбоз глубоких вен может проходить как бессимптомно, так и вызывать сильный отёк конечности (при этом участок кожи или вся конечность побелеет или даже посинеет). Из-за этого проявляется хромота.
Артериальный тромбоз отличается более широким спектром симптомов:
Чтобы на 100% убедиться в здоровье или нездоровье вен и сосудов, нужно сделать УЗИ. Врач также может назначить КТ (компьютерная томография) или МРТ (магнитно-резонансная томография).
С ним можно прожить всю жизнь и не заметить его совершенно. Как мы уже сказали, образование тромбов – норма.
Есть заболевания, связанные с закупоркой вен конечностей – тромбозы, тромбофлебиты. В зависимости от каждого отдельного случая патология может быть более или менее опасной. Тромбофлебит поверхностных вен менее опасен, чем глубоких, к примеру.
Вообще, эти заболевания опасны не только с точки зрения вероятности отрыва тромба, сколько из-за риска возникновения некроза (повреждение) тканей из-за недостаточного питания кровью.
В этом случае назначают тромболизис – растворение тромба. Терапию принято проводить, когда появление тромбов представляет угрозу для жизни, например, при инфаркте миокарда или при инсульте – то есть когда сгусток крови уже оторвался и «пошёл гулять».
Заметить предынфарктное и предынсультное состояние может быть трудно, но, если близкие сумели различить симптоматику, человека с большей долей вероятности получится спасти.