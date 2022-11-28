Как долго можно жить с тромбозом

Рассказываем, в каких случаях сгусток крови представляет опасность.

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Тромбы образуются в организме постоянно, чтобы «латать» повреждённые сосуды и капилляры. Это абсолютная норма до тех пор, пока их не становится слишком много. Они не должны мешать нормальному кровообращению. Но может ли это угрожать жизни?

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Как образуются тромбы

Тромбы могут образовываться в венах и артериях (венозный и артериальный тромбоз).

варикозное расширение вен, уплотнения;

боль и тяжесть в ногах, отёчность;

покраснение кожи в области вены;

общая слабость, недомогание. Тромбоз поверхностных вен отличается следующими симптомами:

Тромбоз глубоких вен может проходить как бессимптомно, так и вызывать сильный отёк конечности (при этом участок кожи или вся конечность побелеет или даже посинеет). Из-за этого проявляется хромота.

Артериальный тромбоз отличается более широким спектром симптомов:

асимметрия артериального давления при измерении на руках;

бледность и синюшность кожи;

боль в покое (и по ночам);

боли в движении;

отсутствие периферической пульсации;

некроз тканей;

трофические язвы.

Чтобы на 100% убедиться в здоровье или нездоровье вен и сосудов, нужно сделать УЗИ. Врач также может назначить КТ (компьютерная томография) или МРТ (магнитно-резонансная томография).

Как долго можно жить с тромбом

С ним можно прожить всю жизнь и не заметить его совершенно. Как мы уже сказали, образование тромбов – норма.

Есть заболевания, связанные с закупоркой вен конечностей – тромбозы, тромбофлебиты. В зависимости от каждого отдельного случая патология может быть более или менее опасной. Тромбофлебит поверхностных вен менее опасен, чем глубоких, к примеру.

Вообще, эти заболевания опасны не только с точки зрения вероятности отрыва тромба, сколько из-за риска возникновения некроза (повреждение) тканей из-за недостаточного питания кровью.

В этом случае назначают тромболизис – растворение тромба. Терапию принято проводить, когда появление тромбов представляет угрозу для жизни, например, при инфаркте миокарда или при инсульте – то есть когда сгусток крови уже оторвался и «пошёл гулять».