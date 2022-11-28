Как избежать рака простаты и импотенции

Когда следует впервые посетить уролога, можно ли избежать аденомы простаты, в чем мужчины заблуждаются насчет своего здоровья и как сохранить потенцию до самой старости, «Газете.Ru» рассказал уролог ГКБ № 67 им. Л. А. Ворохобова ДЗМ, кандидат медицинских наук Павел Королев.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

— В каком возрасте мужчине стоит обращаться к урологу или к андрологу в первый раз?

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— Мужчина, сам того не подозревая, проходит первый урологический осмотр уже в первые месяцы своей жизни – у детского хирурга. В этом возрасте врач исключает патологии развития мошонки — водянку, неопущение яичек, гипоплазию яичек. Дальше молодым людям, если ничего не беспокоит, в целом не обязательно ходить к урологу. Хотя на этот счет есть разные мнения, некоторые урологи считают, что надо ходить хотя бы раз в три года.

В 12-16 лет, когда наступает половое созревание, стоит впервые прийти к урологу хотя бы просто на осмотр. Половозрелому мужчине, если нет никаких жалоб, можно не наблюдаться у уролога до 45 лет.

Но статистика показывает, что в возрасте от 20 до 45 лет нет такого мужчины, который хотя бы раз не обращался к урологу, потому что именно в этом возрасте чаще всего мы диагностируем заболевания, передающиеся половым путем.

— Чаще всего пациенты обращаются именно с жалобами на заболевания, передающиеся половым путем (ЗППП)?

— Если говорить об амбулаторных обращениях — чаще всего это аденома предстательной железы и другие хронические заболевания. Снижение качества мочеиспускания, дискомфорт в паховой области. Почему-то у мужчин заблуждение такое, что это чаще всего у них связано с временами года, что зимой это обостряется.

За экстренной помощью обращаются чаще всего при воспалительных заболеваниях — когда есть боль, температура. Обычно это воспаления предстательной железы, иногда — почечная колика. Окончательный диагноз можно поставить только после детального осмотра врача и обследования.

— Какие еще у мужчин есть заблуждения относительно собственного здоровья?

— Первое заблуждение, которое, наверное, существует у большинства мужчин — это что простатит приводит к импотенции. Это самый главный миф. Эректильная дисфункция — отдельное заболевание, и оно никак не связано с простатитом, в том числе и с хроническим. Само нарушение эрекции может развиваться у пациентов с простатитом, но «после» не значит «вследствие».

Некоторые сдают анализ на онкомаркеры, видят там повышенные значения, в шоке лезут в интернет, пытаются самостоятельно лечиться. Но на самом деле такой анализ неспецифичен, можно неправильно его взять, неправильно сдать, и будут ложноположительные результаты. Поэтому мы всегда говорим, что его надо сдавать не просто так или в рамках какой-то акции, его должен назначить именно уролог после осмотра пациента, объяснить, как правильно сдать, потому что есть много особенностей. Если уж анализ сдан, то уролог должен его и интерпретировать.

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Еще у большинства мужчин есть заблуждение, что лечение аденомы простаты — это только операция.

Аденома, она же гиперплазия предстательной железы, не обязательно требует оперативного вмешательства, на ранних стадиях заболевание легко поддается консервативному лечению. Если же мы применяем хирургические методы лечения, то это, как правило, малоинвазивная хирургия, не требующая полостного разреза. Операция проводится через уретру. Но многие пациенты тянут с обращением к врачу, и лечение начинается уже на такой стадии, когда открытая полостная операция будет более эффективной, быстрой и даст меньше осложнений, чем эндоскопическая.

— А почему тянут с обращением?

— Во-первых, люди находятся в плену мифа, что проблему придется решать с помощью операции, а это пугает.

Во-вторых, речь все-таки об интимном месте, мужчины не хотят, чтобы кто-то на него смотрел, или, не дай Бог, трогал — даже врач. Есть троица врачей, которых пациенты стесняются, потому что это интимная сфера: проктолог, уролог, гинеколог. Пациенты обращаются к нам гораздо позже.

Обычно мужчины приходят на прием к урологу в возрасте 60-65 лет и старше. Когда спрашиваешь: «Когда вы были у уролога?» — пациент отвечает, что в молодости, а больше не был, вообще никогда не болел. Это нормально, если не болел. Но все мировое сообщество урологов призывает пациентов после 45 лет быть начеку и хотя бы раз в год профилактически появиться у уролога как минимум для пальцевого ректального исследования. Особенно если есть проблемы с мочеиспусканием.

— При каких еще симптомах важно посетить врача как можно скорее?

— Мы иногда в шутку говорим, что к урологу чаще мужчину отправляет его вторая половинка — потому что именно она замечает, что есть проблемы. Например, недостаточная эректильная функция. Иногда родственники замечают, что папа или дедушка стал чаще ходить в туалет ночью, более чем один раз за ночь, и много времени проводит в туалете. Мужчина может отметить примесь крови в моче (женщин это тоже касается) или в сперме, в эякуляте. Это может пройти на следующий день или через два дня и никак потом не проявиться, но это достаточно серьезная причина посетить уролога.

Это может оказаться незначительная травма слизистой, а может — признак онкологического образования.

Бывает подтекание мочи, иногда родственники могут заметить, что от их дедушки стало неприятно пахнуть. Дедушке нормально, он себя хорошо чувствует, ходит в туалет раз в час, но у него уже могут быть достаточно серьезные проблемы с выделительной функцией, например из-за аденомы предстательной железы.

Иногда могут быть изменения внешнего вида половых органов: вздутие вен, появление припухлостей, изменение формы полового органа или яичек.

Давайте будем откровенными, раз уж мы об этом говорим: я призываю и мужчин, и женщин почаще смотреть на себя в зеркало без одежды. Зачем стесняться своего тела, если вы находитесь тет-а-тет с собой перед зеркалом в ванной?

Женщины могут спокойно осмотреть свои гениталии, мужчины могут пропальпировать левое и правое яичко, половой орган. Там можно найти много нового, если появилось заболевание. Темная точечка, похожая на родинку, через месяц может разрастись до новообразования, которое потребует серьезного хирургического лечения, поэтому самодиагностика может помочь в решении проблем на ранней стадии.

— Как образ жизни мужчины влияет на его репродуктивную функцию?

— Мы прекрасно знаем, что сидячий образ жизни сокращает ее продолжительность. Если посмотреть на мужчин, у них он приводит еще и к снижению выработки тестостерона. У тучных мужчин сперматозоидов вырабатывается намного меньше, да и подвижность самих сперматозоидов в эякуляте гораздо ниже. Это может быть человек, не придерживающийся правильного питания, находящийся постоянно в офисной работе.

Мы советуем всем отказаться от курения, алкоголя и любых видов наркотиков, потому что уже доказано, что токсические вещества снижают качество спермы. Сократить количество животных жиров в рационе, увеличить количество растительной пищи.

Отказ от вредных привычек, активность, здоровое питание — три кита, которые позволяют увеличить мужскую фертильность.

Не надо забывать и о предохранении. Последствием заболевания, передающегося половым путем, может быть бесплодие. Многие не придают значения этому и не обращаются к врачу, а когда обращаются, мы уже видим достаточно серьезные последствия, которые тяжело поддаются лечению. Важно также регулярно проходить медицинское обследование, избегать переохлаждения, травм, одежды, в которой слишком жарко или слишком холодно.

Это касается не только профилактики урологических заболеваний и болезней наружных половых органов, это вообще всего касается. Все основные правила здорового образа жизни в комплексе влияют не только на фертильность мужчин и женщин, но и абсолютно на все другие органы и системы. Если чтобы увидеть свои половые органы, вам нужно зеркало — пора точно что-то менять. Болеть сейчас дорого. Гораздо дешевле соблюдать рекомендации врачей и следить за своим здоровьем.

— Вы говорите, мужчины чаще всего обращаются с аденомой предстательной железы. А она грозит всем мужчинам? И как тесно аденома связана с раком простаты?

— Аденома простаты — это очень распространенное следствие старения мужчины. До 40 лет аденома простаты обнаруживается крайне редко, к 60 годам ее признаки определяются уже у большего количества мужчин, а уже к 80 годам — у еще большего количества. Однако есть одно «но». Даже в 80 лет, имея аденому предстательной железы, мужчина может абсолютно нормально ходить в туалет, у него будут отсутствовать какие-либо жалобы или либо ухудшения здоровья. Аденома может быть совсем маленькая, не мешающая жить.

— И в этом случае делать с ней ничего не надо?

— Ничего, даже лекарства принимать.

Аденома простаты – это не приговор. За ней надо следить, потому что доброкачественная гиперплазия предстательной железы — это рост предстательной железы, увеличение ее в размерах и объемах. Это не значит, что она рано или поздно обязательно приведет к раку.

Риск действительно повышается, но если регулярно обследоваться, серьезных проблем легко избежать.

Рак простаты почти всегда медленно развивается, медленно растет, больной человек вообще может никаких симптомов не ощущать. Рак простаты хорошо поддается лечению на ранних стадиях. Но все зависит от типа клеток, из которых он развивается. В небольшом числе случаев опухоль может оказаться агрессивной и опасной для пациента, поэтому важно заметить ее вовремя.

— Кто находится в группе риска развития рака простаты?

— Это люди в возрасте, когда пациент старше 50 лет. Ожирение связано с более агрессивным раком предстательной железы. Большую роль играет наследственность — если у отца был выявлен рак предстательной железы или любые другие онкологические заболевания, сын должен быть начеку.

Главный фактор риска: редко кто из коллег встречает пациента с раком предстательной железы, который не упомянул в своем анамнезе о том, что он курил.

Еще в группе риска развития онкологических заболеваний, включая рак предстательной железы, находятся люди, которые работают на заводах химической промышленности и вообще с химпрепаратами. Курение, алкоголь, химпроизводство — три основных кита, на которых стоит любое онкологическое заболевание. Да, бывают случаи, когда пациент в жизни ни одной сигареты не выкурил, но у него выявлен рак предстательной железы. Но надо помнить, что любой из перечисленных факторов увеличивает риски в несколько раз.

— До какого возраста в естественном виде может сохраняться эректильная функция?

— В настоящее время уже доказано, что природа в мужчин заложила такие резервы, которая позволяет сохранять эрекцию вплоть до финального своего дня. Многие мужчины ведут половую жизнь в возрасте 80 лет. Но сохранение эректильной функции зависит от образа жизни.

Как ни крути, и там, внизу, клетки тоже стареют, медленно, но постепенно снижают свою активность, свою функциональность, и эректильная функция тоже будет снижаться. Поэтому заботиться о ней нужно смолоду.

Еще у мужчин после 50 лет начинается снижение половой активности в связи с тем, что именно к этому возрасту накапливаются стрессовые ситуации, семейные проблемы, проблемы на работе. Часто, не имея изменений в организме, пациент обращается к нам за помощью. Ему нужна скорее помощь не андролога-уролога, а помощь психолога, и тогда все проблемы быстро решаются.

— В любой аптеке можно найти массу средств для улучшения потенции. Чем из этого можно пользоваться?

— Да, список препаратов аптечных сетей действительно велик. Часть из них широко применяется для лечения эректильной дисфункции, а часть — является биологически активными добавками и витаминами, реальная функциональность которых в ряде случаев остается под вопросом. «Работающие» препараты отпускаются по рецепту врача, однако мужчинам не надо забывать, что, несмотря на известные названия препаратов и именитые бренды, у них есть свои показания и противопоказания. Некоторые из них несовместимы с рядом лекарств, которые уже к возрасту 60 лет мужчины принимают на постоянной основе.

Лекарства, которые мужчина принимает ежедневно вперемежку с лекарствами, которые улучшают эректильную функцию, могут дать ему последний половой акт в его жизни.

Без консультации с врачом лучше вообще ничего не принимать.

— А без лекарств как-то можно решить проблему?

— На самом деле, часто хватает изменений в образе жизни, перехода к более здоровым привычкам и отказа от вредных.

Может оказаться, что для восстановления потенции мужчине достаточно бросить курить и начать спать не меньше 7-8 часов.