Паралич Белла: что делать, если защемило лицевой нерв

Наступление холодов опасно не только сезоном ОРВИ и гриппа, но и болезнями похуже. Например, паралич Белла —патология, которая развивается вследствие воспаления лицевого нерва, который отвечает за мимические мышцы одной половины лица. "Рамблер" расскажет о ней подробнее.
Болень может возникнуть в ходе длительного переохлаждения, под воздействием вирусов, новообразований или воспалительного процесса. Поэтому важно одеваться по погоде и не запускать любые заболевания, долевая их до конца.
Лицевой нерв соединен с мышцами уха и отвечает за ряд функций: улыбку, работу век, слезотечение и другие. Проявления паралича Белла нарастают постепенно.
Изначально больной испытывает болезненные ощущения за ухом и только потом начинает развиваться ассиметрия. Сначала снижается чувствительность, развивается слабость мышц, а затем затрудняются мимические движения. Асимметрия лица становится выраженной, возникают проблемы с органами зрения.
Около 80–90 % пациентов с параличом Белла выздоравливают без обезображивания и заметного изменения мимики в срок от 6 недель до 3 месяцев. Пациенты от 60 лет имеют примерно 40 % вероятность выздоровления, но и высокий риск осложнений.