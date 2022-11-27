Паралич Белла: что делать, если защемило лицевой нерв

Наступление холодов опасно не только сезоном ОРВИ и гриппа, но и болезнями похуже. Например, паралич Белла —патология, которая развивается вследствие воспаления лицевого нерва, который отвечает за мимические мышцы одной половины лица. "Рамблер" расскажет о ней подробнее.

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Болень может возникнуть в ходе длительного переохлаждения, под воздействием вирусов, новообразований или воспалительного процесса. Поэтому важно одеваться по погоде и не запускать любые заболевания, долевая их до конца.

Лицевой нерв соединен с мышцами уха и отвечает за ряд функций: улыбку, работу век, слезотечение и другие. Проявления паралича Белла нарастают постепенно.

Изначально больной испытывает болезненные ощущения за ухом и только потом начинает развиваться ассиметрия. Сначала снижается чувствительность, развивается слабость мышц, а затем затрудняются мимические движения. Асимметрия лица становится выраженной, возникают проблемы с органами зрения.

Лечение подразумевает использование нейролептиков, противовоспалительных гормональных препаратов, использование диуретиков, витаминных групп препаратов, в частности, витаминов группы Б и никотиновой кислоты. Очень важно использовать препараты с возможностью нейропротекции. Все это вместе дает хороший результат, но наиболее эффективно использовать ступенчатый подход, начиная с капельного лечения с переходом на таблетированные формы. Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог