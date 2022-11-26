Врачи перечислили лекарства с опасными побочными эффектами

Лекарства оказывают серьезное воздействие на печень. Проблема лекарственного поражения становится актуальнее на фоне пандемии, в течение которой массово применяются гепатотоксичные препараты.

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«Группа экспертов Американской ассоциации по изучению заболеваний печени (AASLD) выпустила обновленные рекомендации по лечению токсического гепатита, вызванного лекарственными средствами. В список средств вошли многие препараты для лечения коронавируса», передает «Московский комсомолец».

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По оценкам врачей-гастроэнтерологов, серьезное лекарственное поражение печени возникает у одного из десяти тысяч. Но при этом, каждый десятый такой пациент либо умирает, либо остро нуждается в пересадке печени.

Группой экспертов AASLD выделены три типа гепатотоксичности: прямая, идиосинкразическая и непрямая. Прямая возникает при передозировке лекарствами. Идиосинкразическая гепатотоксичность возникает независимо от дозы и длительности приема лекарств. Непрямая проявляется когда препарат действует, например, на иммунитет, который, в свою очередь, разрушает печень.

Главным врагом для печени признан парацетамол. Неприятный исход наступает при приеме более четырех грамм в течение суток, либо при чрезмерных дозах на протяжении нескольких дней.

Второе место заняли противовоспалительные средства, помогающие от артритов и артрозов. На третьем месте – антибиотики. Далее следуют препараты для лечения туберкулеза и опухолей.

Еще выделяются сердечно-сосудистые и антиинфекционные препараты для лечения центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата. Также в список вошли иммунодепрессанты, психотропные, иммуномодуляторы, противоэпилептические препараты. Среди антибиотиков выделяют: амоксициллин, миноциклин, цефазолин, азитромицин, ципрофлоксацин, левофлоксацин.

Пищевые добавки и неправильное сочетание витаминов также могут вызвать поражение печени. Особо опасно применение анаболиков.