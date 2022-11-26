Врачи перечислили лекарства с опасными побочными эффектами

Лекарства оказывают серьезное воздействие на печень. Проблема лекарственного поражения становится актуальнее на фоне пандемии, в течение которой массово применяются гепатотоксичные препараты.
«Группа экспертов Американской ассоциации по изучению заболеваний печени (AASLD) выпустила обновленные рекомендации по лечению токсического гепатита, вызванного лекарственными средствами. В список средств вошли многие препараты для лечения коронавируса», передает «Московский комсомолец».
По оценкам врачей-гастроэнтерологов, серьезное лекарственное поражение печени возникает у одного из десяти тысяч. Но при этом, каждый десятый такой пациент либо умирает, либо остро нуждается в пересадке печени.
Группой экспертов AASLD выделены три типа гепатотоксичности: прямая, идиосинкразическая и непрямая. Прямая возникает при передозировке лекарствами. Идиосинкразическая гепатотоксичность возникает независимо от дозы и длительности приема лекарств. Непрямая проявляется когда препарат действует, например, на иммунитет, который, в свою очередь, разрушает печень.
Главным врагом для печени признан парацетамол. Неприятный исход наступает при приеме более четырех грамм в течение суток, либо при чрезмерных дозах на протяжении нескольких дней.
Второе место заняли противовоспалительные средства, помогающие от артритов и артрозов. На третьем месте – антибиотики. Далее следуют препараты для лечения туберкулеза и опухолей.
Еще выделяются сердечно-сосудистые и антиинфекционные препараты для лечения центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата. Также в список вошли иммунодепрессанты, психотропные, иммуномодуляторы, противоэпилептические препараты. Среди антибиотиков выделяют: амоксициллин, миноциклин, цефазолин, азитромицин, ципрофлоксацин, левофлоксацин.
Пищевые добавки и неправильное сочетание витаминов также могут вызвать поражение печени. Особо опасно применение анаболиков.
Все это не означает, что упомянутые средства непременно разрушат печень. Но существуют факторы риска, которые могут повысить вероятность отказа. Ими являются предшествующие заболевания печени, ожирение и сахарный диабет. Из особенностей рациона факторами риска являются алкоголь и табак, но они влияют в меньшей степени.