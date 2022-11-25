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23 минуты назад

Россиянам рассказали о лучшем напитке при простуде. Увы, это не пиво

Секрет Фирмы

Она объяснила, что при простуде человек переживает что-то вроде интоксикации — организм поражён инфекцией и результатами борьбы с ней. И то и то необходимо вывести из организма как можно быстрее.

Россиянам рассказали о лучшем напитке при простуде. Увы, это не пиво
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

По словам Булгаковой, при простуде, как ни удивительно, лучше всего пить просто тёплую чистую воду — и чем больше, тем лучше. Для вкуса в стакан воды можно добавить несколько капель лимонного сока. Кроме воды, полезны и чаи — и чёрный, и зелёный.

«Также подойдут травяные отвары, морсы, компоты и натуральные соки, но не холодные», — рассказала врач.

При этом Булгакова напомнила, что тёплые напитки — вовсе не альтернатива лекарствам и при сильных симптомах нужно обязательно обратиться к врачу, так как даже банальный насморк грозит более тяжёлыми осложнениями — от гайморита до пневмонии.

Но не лекарствами и водой едиными. Ранее «Секрет» писал, какие продукты способны помочь восстановить здоровье. В холодное время года их вообще лучше держать в холодильнике постоянно. Заодно они помогут укрепить иммунитет.

Болезни и лекарства,
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