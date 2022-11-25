Врач предупредила о серьезной опасности трещин на пятках

Сильная ороговелость лишает кожу стоп ее эластичности, что приводит к образованию трещин. Об их опасности рассказала дерматолог медицинского центра «Андреевские больницы — НЕБОЛИТ» Галина Скворцова.

— Зимой, когда человек носит закрытую обувь, ноги сильно потеют, в результате чего образуется благоприятная среда для грибковых заболеваний, — объяснила она.

По словам врача, проблема ороговелости требует очень тщательного ухода за ногами. Следует использовать для ухода такие масляные препараты, как лаванда или розмарин. Кроме того, потребуются не только мази, но и механическое удаление огрубевшей кожи, а также шлифовка, передает слова Скворцовой «Газета.ру».