Какие три болезни часто возникают у людей с лишним весом

У людей с избыточным весом при отсутствии лечения чаще всего развиваются диабет, болезни суставов и сердечно-сосудистые заболевания. Об этом заявила врач-эндокринолог поликлиники №4 Люберецкой областной больницы Ирина Деняк.

Эксперт отметила, что в Подмосковье с каждым годом появляется все больше пациентов, страдающих ожирением. Люди с избыточным весом находятся в группе высокого риска развития сахарного диабета, в том числе инсулинозависимого. Также у них часто возникают различные заболевания суставов, сердца. Кроме того, у многих людей с лишним весом, возникают психологическое комплексы.