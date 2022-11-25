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1 час назад

Названы три болезни, которые часто возникают у людей с лишним весом

Вечерняя Москва

У людей с избыточным весом при отсутствии лечения чаще всего развиваются диабет, болезни суставов и сердечно-сосудистые заболевания. Об этом заявила врач-эндокринолог поликлиники №4 Люберецкой областной больницы Ирина Деняк.

Какие три болезни часто возникают у людей с лишним весом
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Эксперт отметила, что в Подмосковье с каждым годом появляется все больше пациентов, страдающих ожирением. Люди с избыточным весом находятся в группе высокого риска развития сахарного диабета, в том числе инсулинозависимого. Также у них часто возникают различные заболевания суставов, сердца. Кроме того, у многих людей с лишним весом, возникают психологическое комплексы.

Врач пояснила, что избавиться от ожирения помогут только правильный режим питания и физически нагрузки, передает «Радио 1».

Болезни и лекарства,
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