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13 минут назад

Эндокринолог Кульчиева перечислила причины плохого аппетита

Вечерняя Москва

Отсутствие аппетита или беспочвенное снижение веса могут быть симптомами целого ряда неприятных заболеваний. Об этом рассказала врач-эндокринолог Фатима Кульчиева. Среди естественных причин она выделила большую загруженность делами или моральными и физическими нагрузками.

Эндокринолог перечислила причины плохого аппетита
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Эксперт отметила, что довольно часто снижение аппетита связано с различными психологическими и психическими нарушениями. Депрессии, различные тревожные расстройства, начинающиеся психические заболевания способны сильно изменить аппетит. В этом случае необходима консультация психиатра.

Также плохой аппетит может возникнуть из-за интоксикационного синдрома вследствие инфекционных заболеваний.

Еще одна распространенная причина плохого аппетита — гормональные заболевания. В этом случае необходимо посетить эндокринолога и проверить состояние щитовидной железы, передает Life.ru.

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