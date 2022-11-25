Эндокринолог перечислила причины плохого аппетита

Отсутствие аппетита или беспочвенное снижение веса могут быть симптомами целого ряда неприятных заболеваний. Об этом рассказала врач-эндокринолог Фатима Кульчиева. Среди естественных причин она выделила большую загруженность делами или моральными и физическими нагрузками.

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Эксперт отметила, что довольно часто снижение аппетита связано с различными психологическими и психическими нарушениями. Депрессии, различные тревожные расстройства, начинающиеся психические заболевания способны сильно изменить аппетит. В этом случае необходима консультация психиатра.

Также плохой аппетит может возникнуть из-за интоксикационного синдрома вследствие инфекционных заболеваний.