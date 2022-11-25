Врачи назвали 5 путей защиты от сахарного диабета

Если соблюдать ряд несложных правил, то риск развития диабета значительно снизится.

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Издание «Белновости» рассказывает, что сахарный диабет относится к опасным хроническим заболеваниям, поэтому нужно следить за своим здоровьем, чтобы не допустить его развития.

В первую очередь необходимо употреблять меньше сладкого. Очевидно, что чем чаще вы едите разные десерты и продукты с высоким содержанием сахара, тем выше его уровень в вашей крови.

Еще одна опасная категория пищи – это продукты с высоким содержанием рафинированных углеводов. К таковой относятся блюда из пшеничной муки, шлифованный белый рис, крахмал и т. п.

Врачи рекомендуют снизить до минимума употребление продуктов, повышающих гликемический индекс.

Хорошим способом защиты от возникновения этого заболевания является правильный рацион. Специалисты утверждают, что необходимо употреблять в пищу листовые овощи, орехи, злаки. Не стоит забывать о балансе витамина D. Для его поддержания нужно есть яйца, морскую рыбу и чаще гулять в дневное время.

Для защиты от сахарного диабета следует контролировать лишний вес. Учеными доказано, что ожирение – лучшая почва для развития заболевания. Чтобы снизить риск возникновения диабета на 10–15 % нужно похудеть всего на несколько килограммов.