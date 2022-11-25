Приводит ли сахар к раку

Существует крепкое мнение, что если исключить сахар из рациона, то рак никогда не наступит. А если он уже подкосил, то без сладкого он испарится, а повреждённые клетки восстановятся и станут как новые. Специалисты объяснили, что из этого всего миф и почему отказаться от сахара совсем не получится, даже если очень захочется. Спойлер: раковые клетки не восстанавливаются.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Что нужно понять сразу — исключить сахар из рациона не выйдет, потому что он содержится не только в очевидных продуктах вроде сладкого, фруктов и ягод, но и в совсем непостижимых — например, в овощах, мясе, молочке и др.

Сахар встречается в огромном количестве углеводов, а без них поддерживать здоровье не получится. Да и вряд ли сладкое само по себе вызывает онкологию — у учёных до сих пор нет убедительных доказательств. Вот кариес оно вызывает, да.

Ещё стоит учесть то, что повреждённые раком клетки не восстанавливаются вообще — что с сахаром, что без. Под влиянием онкологии они мутируют и меняются, и обратного пути нет.

Специалисты не запрещают пациентам баловаться сладостями, потому что сахар на самом деле не увеличивает опухоли. Точнее как: он увеличивает, но как и всё остальное. Для роста и размножения раковым клеткам требуется энергия, а глюкоза — самый простой и верный способ её получить. Но если в организме не будет сахара, клетки просто станут поглощать другие питательные вещества — например, белок. И тогда пациент станет терять мышечную массу. Так что ешь сахар при онкологии или нет — результат один.