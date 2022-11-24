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52 минуты назад

Врач рассказал, кому на обследовании нельзя «глотать кишку»

Секрет Фирмы

Есть такая крайне неприятная диагностическая процедура — гастроскопия. Медики ещё шутливо называют её «глотанием кишки». Пациенту через рот вводят в желудок эластичный шланг с оптикой на конце и разглядывают, что там у него внутри. Такое обследование намного информативнее УЗИ. Вот только есть проблема: процедуру можно проводить далеко не всем людям, рассказал врач-эндоскопист Евгений Великанов.

Врач рассказал, кому на обследовании нельзя «глотать кишку»
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Гастроскопия позволяет врачу выявить заболевания глотки, гортани, пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки. Это очень полезный метод, хоть и страшный для многих пациентов. Некоторые даже представить не могут, как им будут вводить в желудок метровый шланг. Конечно, сейчас процедуру проводят под анестезией, и боли человек не чувствует.

Но некоторым пациентам процедура противопоказана. По словам Великанова, гастроскопию не делают больным инфарктами и инсультами в остром периоде, а также беременным в третьем триместре (с 28 до 40 недель). Ещё её не проводят во время:

  • приступов стенокардии и бронхиальной астмы;
  • сердечно-сосудистой или дыхательной недостаточности третьей степени;
  • тяжёлых соматических состояний.

Но исключения из правил бывают. По словам врача, может получиться так, что в перечисленных ситуациях гастроскопия будет единственным способом проверить желудок. Тогда процедуру можно проводить, однако лишь по решению консилиума врачей.

Когда потенциальная польза от исследования может быть выше, чем риски? Как отметил Великанов, так бывает в случае с бронхитом или острыми респираторными заболеваниями, эпилепсией, гемофилией, искривлением позвоночника и глаукомой. Также в этот список входят алкогольное опьянение, психические заболевания и нарушение свертываемости крови.

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