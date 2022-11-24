Врач рассказал, кому на обследовании нельзя «глотать кишку»

Есть такая крайне неприятная диагностическая процедура — гастроскопия. Медики ещё шутливо называют её «глотанием кишки». Пациенту через рот вводят в желудок эластичный шланг с оптикой на конце и разглядывают, что там у него внутри. Такое обследование намного информативнее УЗИ. Вот только есть проблема: процедуру можно проводить далеко не всем людям, рассказал врач-эндоскопист Евгений Великанов.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Гастроскопия позволяет врачу выявить заболевания глотки, гортани, пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки. Это очень полезный метод, хоть и страшный для многих пациентов. Некоторые даже представить не могут, как им будут вводить в желудок метровый шланг. Конечно, сейчас процедуру проводят под анестезией, и боли человек не чувствует.

Но некоторым пациентам процедура противопоказана. По словам Великанова, гастроскопию не делают больным инфарктами и инсультами в остром периоде, а также беременным в третьем триместре (с 28 до 40 недель). Ещё её не проводят во время:

приступов стенокардии и бронхиальной астмы;

сердечно-сосудистой или дыхательной недостаточности третьей степени;

тяжёлых соматических состояний.

Но исключения из правил бывают. По словам врача, может получиться так, что в перечисленных ситуациях гастроскопия будет единственным способом проверить желудок. Тогда процедуру можно проводить, однако лишь по решению консилиума врачей.