Популярные обезболивающие усугубили артрит коленного сустава

Применение нестероидных противовоспалительных средств ухудшило повреждения хрящей при артрите коленного сустава. Пресс-релиз с информацией об исследовании опубликован на сайте Радиологического общества Северной Америки.
Ученые провели исследование при участии более тысячи человек. Часть группы проходила терапию с НПВС, часть без таких препаратов. МРТ показало, что у тех, кто принимал НПВС, маркеры воспаления коленного сустава не улучшились, а наоборот, стали хуже, чем у тех, кто ими не пользовался.
Однако нельзя сказать, что непосредственно состав НПВС плохо влияет на хрящи. Вероятно, износ хряща связан с тем, что пациенты с артритом при облегчении боли больше двигаются.