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37 минут назад

Популярные обезболивающие усугубили артрит коленного сустава

Москва меняется

Применение нестероидных противовоспалительных средств ухудшило повреждения хрящей при артрите коленного сустава. Пресс-релиз с информацией об исследовании опубликован на сайте Радиологического общества Северной Америки.

Популярные обезболивающие усугубили артрит коленного сустава
Фото: UnsplashUnsplash

Ученые провели исследование при участии более тысячи человек. Часть группы проходила терапию с НПВС, часть без таких препаратов. МРТ показало, что у тех, кто принимал НПВС, маркеры воспаления коленного сустава не улучшились, а наоборот, стали хуже, чем у тех, кто ими не пользовался.

Однако нельзя сказать, что непосредственно состав НПВС плохо влияет на хрящи. Вероятно, износ хряща связан с тем, что пациенты с артритом при облегчении боли больше двигаются.

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