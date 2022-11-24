Популярные обезболивающие усугубили артрит коленного сустава

Ученые провели исследование при участии более тысячи человек. Часть группы проходила терапию с НПВС, часть без таких препаратов. МРТ показало, что у тех, кто принимал НПВС, маркеры воспаления коленного сустава не улучшились, а наоборот, стали хуже, чем у тех, кто ими не пользовался.