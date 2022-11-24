Заразен ли на самом деле кариес

Если в полости зуба имеется всего одна дырочка или одно пятнышко, – это нормальный физиологический процесс. Если кариеса много и зубы уже начинают приобретать серый цвет, болезнь становится заразной. Также она заразна хотя бы по той причине, что эта инфекция находится в ротовой полости. И при общении, поцелуе или любом другом контакте она может перейти на близких или на детей (при условии использования сосок или многоразовой посуды).