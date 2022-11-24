Заразен ли на самом деле кариес

Кариес – самая распространенная проблема, с которой пациенты обращаются к стоматологу. С ним сталкивается подавляющее большинство людей, а основной причиной его появления всегда становится некачественная гигиена полости рта.
Хоть многие с ним и сталкиваются, далеко не все задумывались, заразно ли это заболевание и можно ли его передать "домашним". "Рамблер" решил выяснить, можно ли заразиться кариесом на самом деле. Разобраться в этом вопросе нам помог врач эстетической стоматологии Олег Куров.
Также эта инфекция может дать осложнения, "спустившись" вниз. Запущенный кариес способен вызвать проблемы даже с ЖКТ, когда бактерии перейдут в зону желудка. Не надо забывать, что ротовая полость — это настоящие ворота для инфекций, потому крайне опасно пренебрегать основными правилами гигиены полости рта.