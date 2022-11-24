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1 час назад

Заразен ли на самом деле кариес

Мира Маркина
эксперт

Кариес – самая распространенная проблема, с которой пациенты обращаются к стоматологу. С ним сталкивается подавляющее большинство людей, а основной причиной его появления всегда становится некачественная гигиена полости рта.

Хоть многие с ним и сталкиваются, далеко не все задумывались, заразно ли это заболевание и можно ли его передать "домашним". "Рамблер" решил выяснить, можно ли заразиться кариесом на самом деле. Разобраться в этом вопросе нам помог врач эстетической стоматологии Олег Куров.

Если в полости зуба имеется всего одна дырочка или одно пятнышко, – это нормальный физиологический процесс. Если кариеса много и зубы уже начинают приобретать серый цвет, болезнь становится заразной. Также она заразна хотя бы по той причине, что эта инфекция находится в ротовой полости. И при общении, поцелуе или любом другом контакте она может перейти на близких или на детей (при условии использования сосок или многоразовой посуды).

Раскрыты неожиданные причины кариеса

Также эта инфекция может дать осложнения, "спустившись" вниз. Запущенный кариес способен вызвать проблемы даже с ЖКТ, когда бактерии перейдут в зону желудка. Не надо забывать, что ротовая полость — это настоящие ворота для инфекций, потому крайне опасно пренебрегать основными правилами гигиены полости рта.

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