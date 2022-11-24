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1 час назад

Как избежать пищевого отравления в праздники

Ferra.ru

Специалисты из Центра контроля отравлений Рутгерса в Нью-Джерси дали несколько рекомендаций по поводу того, как безопаснее всего в праздничное время хранить и готовить продукты, чтобы избежать отравления.

Как избежать пищевого отравления в праздники
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Дайан Калелло из токсикологического центра отделения неотложной медицины Медицинской школы Рутгерса в Нью-Джерси отметила, что если вы болеете, то откажитесь от приготовления еды. В ином случае вы можете заразить ваших гостей. Кроме того, необходимо помнить о том, как правильно обращаться с пищевыми продуктами.

Прежде всего, купленный продукт нужно очистить, разделить, приготовить, охладить. Не забывайте чаще мыть руки тёплой водой с мылом и протирать поверхности, в том числе во время готовки.

Если вы моете фрукты и овощи, то откажитесь от мыла: просто воды будет достаточно. Не допускайте, чтобы продукты, которые подаются в сыром виде, контактировали с мясом, птицей или морепродуктами (в том числе в холодильнике). Для нарезки сырого мяса и морепродуктов также используйте отдельную доску.

Скоропортящиеся продукты должны храниться в холодильнике максимум два часа. Размораживать же продукты необходимо в холодильнике, микроволновке или в холодной воде.

Для домашних животных опасными праздничными продуктами считаются конфеты, шоколад, хлеб и тесто, виноград, изюм, смородина, жирные мясные остатки, какао, продукты без сахара.

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