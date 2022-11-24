Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+9° в 
USD 60.39EUR 62.78
Войти в почту
2 часа назад

Зеленые бананы могут спасти от смертоносной болезни

Секрет Фирмы

Учёные из университетов Ньюкасла и Лидса выяснили, что ежедневное поедание слегка зелёного банана уменьшает риск развития некоторых видов рака на 60%, в частности кишечника, яичников, желудка, матки и поджелудочной железы. Всё благодаря содержащемуся в нём резистентному крахмалу. Однако фрукт действует лишь на определённую группу людей. В общем, ещё одно исследование, которое мы заслужили.

Зеленые бананы могут спасти от смертоносной болезни
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Учёные изучили 1000 человек с синдромом Линча — генетическим заболеванием, которое увеличивает риск некоторых видов рака. Исследование показало, что один недоспелый банан в день снижает риск заболевания прежде всего именно у тех, у кого есть предрасположенность к какому-либо раку.

Кстати, устойчивый крахмал также есть в овсе и бобах. По словам профессора Джона Мазерса из Университета Ньюкасла, наибольший эффект это вещество дало в верхней части кишечника — при раке пищевода, желудка, желчных путей, поджелудочной железы и двенадцатиперстной кишки. Мазерс добавил, что эту страшную болезнь в верхней части желудочно-кишечного тракта трудно диагностировать, поэтому открытие особенно важно.

Ранее стало известно, что бананы помогают худеть, улучшают работу почек, заряжают энергией, помогают сердцу, да и вообще делают людей счастливыми.

Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители