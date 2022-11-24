Зеленые бананы могут спасти от смертоносной болезни

Учёные из университетов Ньюкасла и Лидса выяснили, что ежедневное поедание слегка зелёного банана уменьшает риск развития некоторых видов рака на 60%, в частности кишечника, яичников, желудка, матки и поджелудочной железы. Всё благодаря содержащемуся в нём резистентному крахмалу. Однако фрукт действует лишь на определённую группу людей. В общем, ещё одно исследование, которое мы заслужили.

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Учёные изучили 1000 человек с синдромом Линча — генетическим заболеванием, которое увеличивает риск некоторых видов рака. Исследование показало, что один недоспелый банан в день снижает риск заболевания прежде всего именно у тех, у кого есть предрасположенность к какому-либо раку.

Кстати, устойчивый крахмал также есть в овсе и бобах. По словам профессора Джона Мазерса из Университета Ньюкасла, наибольший эффект это вещество дало в верхней части кишечника — при раке пищевода, желудка, желчных путей, поджелудочной железы и двенадцатиперстной кишки. Мазерс добавил, что эту страшную болезнь в верхней части желудочно-кишечного тракта трудно диагностировать, поэтому открытие особенно важно.