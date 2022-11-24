Как правильно пить антибиотики и зачем они нужны

Традиционно, применение антибиотиков показано для лечение болезней в тяжелых случаях, но часто россияне все же используют их даже без назначения врача. В очередной инструкции «ФедералПресс» рассказывает о возможном вреде антибиотиков и в каких случаях их стоит применять, исходя из рекомендаций Минздрава и Роспотребнадзора.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Что такое антибиотики и как они работают

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Антибиотики – это разновидность лекарственных препаратов биологического происхождения. Их основное назначение подавлять размножение в организме бактерий, микробов и патогенных микроорганизмов или же полностью уничтожать их после курса применения. В зависимости от действия они разделяются на препараты узкого спектра действия (подавляют микробы только одного вида) и препараты широкого спектра действия (подавляют различные виды микроорганизмов).

То есть важно помнить, что далеко не все антибиотики подходят для каждого конкретного заболевания. Кроме того, многие из них также способны нанести серьезный вред организму из-за побочных эффектов и возможных осложнений.

Разновидности антибиотиков

По своей классификации в зависимости от действия они делятся на две крупные категории. Ниже мы перечислим наиболее распространенные антибиотики, входящие в них.

Бактерицидные антибиотики

Этот тип антибиотиков способен уничтожать бактерии и микроорганизмы за счет различных способов действия. Среди представителей этой группы в аптеках чаще всего встречаются

Пенициллы

Одни из самых первых антибиотиков в истории, получаемые из грибка пенициллина. Эти препараты активны в отношении большинства бактерий, вызывающих различные заболевания, а потому часто назначаются больным в первые дни терапии.

Заболевания: сифилис, гонорея, скарлатина, синусит, пневмония (внебольничная), ангина, сальмонеллез.

Препараты: «Амоксициллин»; «Аугментин»; «Амоксиклав»; «Флемоксин Солютаб» и др.

Цефалоспорины

Это бактерицидные антибиотики, нарушающие синтез белков клетки. Действующее вещество таких препаратов проникает в большинство жидкостей организма, позволяя эффективно уничтожать патогенные микроорганизмы. На сегодняшний день существует пять поколений цефалоспоринов, а потому конкретный препарат должен назначать врач.

Заболевания: кожные инфекции, гонококк, менингококк, пневмония (внебольничная), синусит и множество других.

Препараты: «Цефтриаксон», «Цефодокс», «Цефикс», «Цепефим» и др.

Аминогликозиды

Средства обширного спектра действия, уничтожающие большинство видов аэробных бактерий. Действующее вещество нарушает процесс синтеза белка, в результате чего бактерия саморазрушается. Чаще всего препараты этой группы назначаются в виде инъекций и используются в комбинации с другими антибиотиками.

Заболевания: туберкулез, сепсис, воспалительные процессы в дыхательных путях, мочеполовые инфекции, эндокардит.

Препараты: «Амикацин», «Гентамицин», «Канамицин», «Неомицин», «Плазомицин», «Стрептомицин» и др.

Фторхинолоны

Подавляют активность ферментов, принимающих участие в формировании ДНК микроорганизмов, в результате чего инфекция погибает. Выпускаются в виде таблеток, инъекций, офтальмологических капель.

Заболевания: осложненный отит; хронический бронхит; пневмония; цистит, хламидиоз, синусит.

Препараты: «Ципрофлоксацин», «Офлоксацин», «Пефлоксацин», «Норфлоксацин».

Бактериостатические антибиотики

Этот тип антибиотиков задействует процессы, подавляющие размножение бактерий, в результате чего защитные системы организма сами справляются с ними. Чаще всего на полках аптек можно найти:

Тетрациклины

Обладают широким спектром действия, задерживают рост бактерий, назначаются как в форме таблеток, так и в форме инъекций. Категорически запрещены для приема детям до 8 лет.

Заболевания: боррелиоз; сифилис; пневмонии; мочеполовые и кишечные инфекции.

Препараты: «Доксициклин»; «Миноциклин»; «Тетрациклин»; «Окситетрациклин» и ряд других.

Макролиды

Подавляют жизнедеятельность и препятствуют размножению как анаэробных, так и аэробных грамположительных (не имеющих внешней мембраны) бактерий.

Заболевания: бронхолегочные инфекций, тонзиллит, отит, скарлатина, кишечные инфекции.

Препараты: «Эритромицин»; «Азитромицин»; «Кларитромицин»; «Спирамицин» и ряд других.

Вред антибиотиков для организма

Несмотря на то, что антибиотики показывают весьма высокую эффективность при лечении многих инфекционных заболеваний, они могут оказывать на организм и крайне негативное влияние за счет серьезных побочных эффектов.

В основе воздействия антибиотиков лежит подавление и уничтожение микрофлоры, к которой, к сожалению, относятся не только вредные бактерии, но и полезные, вырабатываемые нашим собственным телом. Любой антибиотик является ингибитором, подавляющим химические реакции, в том числе и для полезных микробов, что негативно влияет на биохимический баланс организма.

Кроме того, длительное применение антибиотиков может приводить к следующим тяжелым последствиям:

Рост устойчивости к антибиотикам

Проблемы с работой печени

Разрушение микрофлоры кишечника

Проблемы с работой желчных проходов

Осложнения течения беременности

Как принимать антибиотики без негативных последствий для здоровья

Антибиотики так или иначе являются крайним средством в вопросах лечения и, как правило, назначаются при серьезном течении заболеваний. Стоит помнить, что прием абсолютно любого антибиотика – это не только лечебный эффект, но и вред для организма в виде побочных эффектов. Именно поэтому залогом минимальных негативных последствий станет прием этих препаратов строго по назначению врача.