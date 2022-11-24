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2 часа назад

Перечислены первые симптомы называемого «тихим убийцей» рака

Lenta.ru

Первыми симптомами рака яичников являются частое вздутие живота и постоянное ощущение сытости, заявила врач-терапевт Стефани Оои. Некоторые другие настораживающие признаки опасного заболевания она перечислила изданию The Sun.

Перечислены первые симптомы называемого «тихим убийцей» рака
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Оои предупредила, главная опасность рака яичников заключается в том, что очевидные симптомы появляются, лишь когда заболевание достигло поздней стадии. За это его и называют «тихим убийцей». Однако несколько, на первый взгляд безобидных, признаков недуга можно заметить и на раннем этапе, если чутко прислушиваться к любым изменениям, происходящим в организме.

Один из первых тревожных симптомов рака яичников проявляется во время еды. Врач рекомендовала женщинам провериться у гинеколога, если они не способны закончить прием пищи или внезапно потеряли аппетит. Также среди ранних признаков болезни она назвала регулярные вздутия и постоянное чувство сытости, напоминающее ощущения после плотного приема пищи.

Оои добавила, боль в спине, животе или во время секса также может сигнализировать о развитии рака яичников. Некоторые женщины также чувствуют себя раздутыми в любую фазу цикла и могут начать терять вес без смены питания или увеличения физических нагрузок.

Болезни и лекарства,
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