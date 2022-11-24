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35 минут назад

Офтальмолог назвала опасные симптомы заболеваний глаз

runews24.ruиещё 1

Офтальмолог Татьяна Фадейкина назвала симптомы болезней глаз, которые сигнализируют о необходимости незамедлительного обращения к специалисту. На первом месте сухость и покраснение глаз.

Офтальмолог назвала опасные симптомы заболеваний глаз
Фото: runews24.rurunews24.ru

«Причиной этого может стать излишняя нагрузка за компьютером, что в дальнейшем может спровоцировать синдром сухого глаза или ухудшение зрения», - рассказал врач изданию «Мослента».

Симптомами глаукомы, катаракты является пелена в глазах. У людей старше 40 лет симптом может проявиться из-за поражения внутренней оболочки глаза.

При воспалительном процессе проявляется светобоязнь. Стоит сразу обратиться к офтальмологу.

Выявить отслойку сетчатки можно по появлению не пропадающих пятен. Однако, если пятна возникают при резких движениях и спустя время исчезают, то это является нормой.

Болезни и лекарства,
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