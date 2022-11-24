Как вычислить у себя рак поджелудочной железы

В последнее время врачи бьют тревогу — рак поджелудочной железы набирает обороты и по количеству обнаружений, и по количеству смертей. Его трудно найти сразу, у него нет каких-то ярких симптомов, поэтому когда человек обращается к врачам, бывает уже довольно поздно.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Специалисты рассказали, кто находится в группе риска и на что стоит обратить внимание, чтобы всё не закончилось печально.

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Как объяснили эксперты, рак поджелудочной через восемь лет войдёт в тройку самых опасных и смертельных видов онкологии. А всё почему? Обычно он проходит бессимптомно и поэтому не заметен в обычной жизни. При этом при обследовании о нём не сможет сигнализировать даже сама железа, потому что она никак не меняется и не деформируется. Но есть пара признаков того, что пора к врачу.

В группу риска входят и мужчины, и женщины, но у первых рак поджелудочной проявляется чаще. Больше всего обнаружений бывает у россиян старше 65 лет, которые ведут неправильный образ жизни — например, курят, пьют, питаются чем попало и не занимаются спортом.

Хронический панкреатит или похожие на него состояния тоже будут звоночком для регулярных проверок. Особенно следить нужно тем, у кого в этом смысле плохая наследственность и в роду был рак поджелудочной.

Если вы находитесь в группе риска, то стоит внимательно прислушаться к себе. Красным флагом станут тошнота и боль в животе (особенно в верхнем отделе). И если после жирного да жареного на желудке тяжело и пучит — то тоже стоит провериться у врача.

Скорее всего, медик отправит на УЗИ, а в непонятных случаях — на КТ, МРТ и биопсию. Можно сдать и биохимический анализ крови. Если некоторые показатели будут не в норме, то стоит обратиться к врачу — у вас может пошаливать поджелудочная.

Обратите внимание на уровень сывороточного альбумина, он не должен быть низким. А уровень кальция, кортизола, гамма- и альфа-2-глобулинов не должен быть повышенным. Это же касается и активности альдолазы и лактатдегидрогеназы. Здесь много непонятных слов, но эти термины можно сохранить себе отдельно, чтобы потом при случае проверить всё в выписке.