Какими осложнениями чревато удаление миндалин

Владимир Авербух, заведующий отделением заболеваний носа и глотки ФГБУ НМИЦО ФМБА России, в рамках беседы с «Пятым каналом» рассказал о том, что после удаления миндалин могут возникнуть осложнения. По словам специалиста, во время операции следует не допускать попадания крови в нижние дыхательные пути.
Осложнения бывают разные. Например, кровь попадает в дыхательные пути и развивается дыхательная недостаточность, лёгкие могут не справиться. Но это крайне редкая история, она абсолютно спокойно контролируется интероперационно». — Владимир Авербух, заведующий отделением заболеваний носа и глотки ФГБУ НМИЦО ФМБА России.
По словам специалиста, при правильном изолировании дыхательных путей подобного произойти не должно. Авербух отметил, что в ходе операции могут возникнуть острые сердечно-сосудистые ситуации, в частности, тромбоэмболия и дыхательная недостаточность. Кроме того, возможно послеоперационное кровотечение, однако это уже «казуистика и халатность».