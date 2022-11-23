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55 минут назад

Какими осложнениями чревато удаление миндалин

Моя Москва.онлайн

Владимир Авербух, заведующий отделением заболеваний носа и глотки ФГБУ НМИЦО ФМБА России, в рамках беседы с «Пятым каналом» рассказал о том, что после удаления миндалин могут возникнуть осложнения. По словам специалиста, во время операции следует не допускать попадания крови в нижние дыхательные пути.

Какими осложнениями чревато удаление миндалин
Фото: unsplashunsplash

Осложнения бывают разные. Например, кровь попадает в дыхательные пути и развивается дыхательная недостаточность, лёгкие могут не справиться. Но это крайне редкая история, она абсолютно спокойно контролируется интероперационно». — Владимир Авербух, заведующий отделением заболеваний носа и глотки ФГБУ НМИЦО ФМБА России.

По словам специалиста, при правильном изолировании дыхательных путей подобного произойти не должно. Авербух отметил, что в ходе операции могут возникнуть острые сердечно-сосудистые ситуации, в частности, тромбоэмболия и дыхательная недостаточность. Кроме того, возможно послеоперационное кровотечение, однако это уже «казуистика и халатность».

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