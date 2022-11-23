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1 час назад

4 причины избыточного веса, не связанные с едой

Большинство людей связывают лишние килограммы с перееданием и нездоровым рационом. Но подчас даже при сбалансированной диете человек продолжает набирать вес. Нередко избыточная масса тела – явный симптом серьезных недугов.

4 причины избыточного веса, не связанные с едой
Фото: UnsplashUnsplash

Подробнее о причинах набора веса, которые не связаны с питанием – в материале "Рамблера".

Проблемы с гормонами

Гормоны регулируют многие процессы в организме и, в частности, отвечают за метаболизм. Вот почему при внезапном наборе веса важно проверить, что происходит с гормональным фоном. Как правило, на вес могут повлиять следующие гормоны: инсулин, гормон щитовидной железы, тестостерон, эстроген и кортизол.

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Стресс

Во-первых, стресс негативным образом влияет на гормональный фон. Во-вторых, он может спровоцировать бессонницу, снижение физической активности, трудоголизм и пропуск приемов пищи. Последнее, к слову, не ведет к похудению: если вы регулярно голодаете, организм, напротив, начинает накапливать жировую массу.

Медикаменты

Антидепрессанты, средства от сахарного диабета, артериального давления, а также ряд других препаратов могут спровоцировать набор веса – это один из побочных эффектов.

Если вы подозреваете, что набрали вес из-за приема медикаментов, расскажите об этом своему врачу. Возможно, стоит скорректировать дозировку или перейти на другие таблетки.

Возраст

С течением лет метаболизм людей становится медленнее, а число калорий, необходимых для нормальной работы организма, снижается. Вот почему, питаясь в 40 лет так же, как в 20, и занимаясь спортом с той же периодичностью, ваша фигура может выглядеть совсем иначе. В таком случае стоит скорректировать рацион и график физической активности со специалистом.

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