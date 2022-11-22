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4 часа назад

Врачи рассказали, как выводить глистов и можно ли заразиться от животных

Секрет Фирмы

Некоторые люди при болях в животе сразу думают, что это паразиты. А то и устраивают себе и близким «профилактические чистки». Мол, если в доме есть собака или кошка, глисты в организме будут по-любому, вот и пьют от них таблетки. Между тем желание прогнать червей, которых нет, может оказаться не лучшей затеей. Потом с проблемами похуже придется разбираться.

Врачи рассказали, как выводить глистов и можно ли заразиться от животных
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

По словам врачей из клиники DocMed, сейчас советчики винят паразитов во всех болезнях и рекомендуют устраивать профилактические чистки.

Мол, если у вас дома кошка, то наверняка черви уже передались, особенно ребёнку. Хотя глистов на самом деле не так просто подхватить — надо постараться. И животные дома не гарантируют их наличие.

Чтобы подцепить паразитов, надо поесть заражённую рыбу без должной термической обработки, полакомиться землицей с яйцами глистов, попить из речки или тесно контактировать с уже заражённым человеком. Но если с гигиеной у вас всё в порядке, то глисты просто так не приползут.

Ещё одна рекомендация от специалистов: сначала нужно доказать, что организм заражён паразитами, а потом уже лечиться. Пить глистогонный препарат, если заболел живот, на всякий случай нельзя — это не витаминки для здоровья. Помимо обычной диареи средство может вызвать даже нарушение функции мозга — энцефалопатию.

Правда, необходимую гигиену, особенно, если вы живёте с питомцем, соблюдать нужно. Например, не стоит с ним есть из одной миски.

Болезни и лекарства,
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