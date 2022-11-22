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2 часа назад

Почему и у кого возникает эпилепсия: объясняют врачи

Ferra.ru

Эпилепсия может развиться у абсолютно любого человека. Но в чём причина возникновения этого заболевания? И кто сильнее всего этому подвержен?

Почему и у кого возникает эпилепсия: объясняют врачи
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Если у человека диагностирована эпилепсия, это значит, что активность его мозга временами выходит за пределы нормы. Это всё может вызвать припадки, необычное поведение, странные ощущение, потерю сознания. При этом припадки способны повлиять на любой процесс, связанный с мозгом. Среди симптомов припадков выделяют временную спутанность сознания, неконтролируемые подёргивания конечностей, пристальный взгляд, потерю сознания.

Причину эпилепсии невозможно определить у примерно 50 % людей с этой болезнью. У остальных 50 % причиной может послужить один из таких факторов, как генетика, травма головы, инфекции (ВИЧ, вирусный энцефалит, менингит, некоторые паразитарные инфекции), аномалии головного мозга, пренатальная травма (полученная до рождения), нарушения развития (аутизм).

Увеличить шансы столкнуться с этой болезнью могут тоже определённые факторы. Например, возраст (детский или пожилой возраст), семейный анамнез, травмы головы, инсульт и прочие болезни сосудов, инфекции головного мозга, деменция, судороги в детстве.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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