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47 минут назад

Врач объяснила, как самостоятельно распознать заболевания щитовидки

Letidor.ru

Заболевания щитовидной железы — одни из наиболее распространенных в современном мире. А среди эндокринных патологий по частоте возникновения они находятся на втором месте после сахарного диабета. И каждый год число пациентов с этими патологиями увеличивается. Поэтому даже здоровым людям, раз в два-три года полезно проверять, как функционирует этот орган. Как распознать проблемы со щитовидкой самостоятельно, читайте в нашей новости.

Как самостоятельно распознать заболевания щитовидки
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

Врач-педиатр Мария Евдокимова рассказала в своем Telegram-канале о том, как по состоянию кожи опередить проблемы со щитовидной железой. По мнению медика, на гипертиреоз могу указывать повышенная потливость ладоней или тыльной стороны кистей.

"Текстура кожи становится бархатистой и влажной, наблюдается покраснение ладоней, может появиться витилиго. Изменяется текстура волос, они становятся ломкими, мягкими, теряют блеск и могут выпадать", - отметила Мария Евдокимова, врач-педиатр.

При появлении хотя бы одного из перечисленных признаков, врач советует сдать анализы крови на гормоны щитовидки и проконсультироваться с эндокринологом.

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