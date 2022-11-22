Как самостоятельно распознать заболевания щитовидки

Заболевания щитовидной железы — одни из наиболее распространенных в современном мире. А среди эндокринных патологий по частоте возникновения они находятся на втором месте после сахарного диабета. И каждый год число пациентов с этими патологиями увеличивается. Поэтому даже здоровым людям, раз в два-три года полезно проверять, как функционирует этот орган. Как распознать проблемы со щитовидкой самостоятельно, читайте в нашей новости.