Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+8° в 
USD 60.66EUR 62.18
Войти в почту
3 часа назад

Диетолог Михно: дефицит витамина В12 грозит поражением нервной системы

Газета.Ru

Дефицит витамина В12 (кобаламина) в организме чреват поражением нервной системы - раздражительностью, утомляемостью и расстройством функции тазовых органов, рассказал в интервью Pravda.Ru член сообщества консультационного центра "Диетологи России" Вадим Михно.

Чем опасен дефицит витамина В12
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Кроме того, по его словам, длительная недостаточность этого важного микроэлемента, в частности у вегетарианцев, может привести к инвазии паразитами.

Специалист отметил, что В12 участвует в размножении клеток, кроветворении, обмене белков и жиров. В достаточном количестве витамин содержится в яйцах, красных сортах мяса, печени, почках, рыбе и молочной продукции, пояснил Михно.

По словам эксперта, осенью и ранней зимой организм испытывает авитаминоз. Помимо В12 он рекомендовал восполнять запасы витаминов А, B6, С, D, E и Омега-3.

Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители