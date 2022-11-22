Чем опасен дефицит витамина В12

Дефицит витамина В12 (кобаламина) в организме чреват поражением нервной системы - раздражительностью, утомляемостью и расстройством функции тазовых органов, рассказал в интервью Pravda.Ru член сообщества консультационного центра "Диетологи России" Вадим Михно.
Кроме того, по его словам, длительная недостаточность этого важного микроэлемента, в частности у вегетарианцев, может привести к инвазии паразитами.
Специалист отметил, что В12 участвует в размножении клеток, кроветворении, обмене белков и жиров. В достаточном количестве витамин содержится в яйцах, красных сортах мяса, печени, почках, рыбе и молочной продукции, пояснил Михно.
По словам эксперта, осенью и ранней зимой организм испытывает авитаминоз. Помимо В12 он рекомендовал восполнять запасы витаминов А, B6, С, D, E и Омега-3.