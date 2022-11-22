Иммунолог оценил опасность свиного гриппа

Иммунолог Владислав Жемчугов сообщил, что на сегодняшний день грипп представляет большую опасность, чем коронавирус.

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По словам эксперта, стоит сделать прививку от обоих заболеваний, чтобы предупредить развитие серьезных осложнений. В общественных местах стоит носить маски и соблюдать дистанцию.

Эксперт добавил, что H3N2 — это сезонный грипп. В народе есть большое количество имеющих антитела к нему.