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5 часов назад

Иммунолог оценил опасность свиного гриппа

Вечерняя Москва

Иммунолог Владислав Жемчугов сообщил, что на сегодняшний день грипп представляет большую опасность, чем коронавирус.

Иммунолог оценил опасность свиного гриппа
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По словам эксперта, стоит сделать прививку от обоих заболеваний, чтобы предупредить развитие серьезных осложнений. В общественных местах стоит носить маски и соблюдать дистанцию.

Эксперт добавил, что H3N2 — это сезонный грипп. В народе есть большое количество имеющих антитела к нему.

При этом эксперт отметил, что свиной грипп гораздо опасней, он протекает тяжело, к нему популяционный иммунитет меньше, передает НСН.

Болезни и лекарства,Владислав Жемчугов,
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