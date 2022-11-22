Иммунолог оценил опасность свиного гриппа

Иммунолог Владислав Жемчугов сообщил, что на сегодняшний день грипп представляет большую опасность, чем коронавирус.
По словам эксперта, стоит сделать прививку от обоих заболеваний, чтобы предупредить развитие серьезных осложнений. В общественных местах стоит носить маски и соблюдать дистанцию.
Эксперт добавил, что H3N2 — это сезонный грипп. В народе есть большое количество имеющих антитела к нему.
При этом эксперт отметил, что свиной грипп гораздо опасней, он протекает тяжело, к нему популяционный иммунитет меньше, передает НСН.