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3 часа назад

Прием каких лекарств усугубляет воспаление в коленном суставе

Газета.Ru

Прием противовоспалительных обезболивающих, таких как ибупрофен и напроксен, при остеоартрите может со временем усугубить воспаление в коленном суставе. К такому выводу пришли медики из Калифорнийского университета.

Прием каких лекарств усугубляет воспаление в коленном суставе
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Результаты их исследования были представлены на ежегодном заседании Радиологического общества Северной Америки. Остеоартрит — хроническое заболевание, вызывающее повреждение хрящей и окружающих их тканей.

Для заболевания характерна боль, скованность и утрата функции коленного сустава. Часто при этом заболевании пациентам назначают противовоспалительные обезболивающие.

В исследовании приняли участие 277 участников с остеоартритом средней и тяжелой степени тяжести. Все добровольцы принимали противовоспалительные препараты в течение как минимум одного года. В работе также участвовала контрольная группа из почти 800 пациентов, которые не принимали лекарства.

В начале исследования все участники прошли МРТ колена, спустя четыре года процедуру повторили.

Результаты показали, что воспаление суставов было сильнее, а качество хряща хуже у участников, принимавших обезболивающие, по сравнению с контрольной группой.

В будущем ученые планируют провести еще ряд исследований для уточнения механизма влияния препаратов на остеоартрит.

Болезни и лекарства,
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