Способен ли стресс спровоцировать эпилепсию

Если человек очень сильно эмоционально перенапряжён, это может запустить эпилептический очаг возбуждения в головном мозге. Но не всегда, а только при условии наличия предрасположенности. Об этом рассказала психиатр, врач-эпилептолог и руководитель Междисциплинарного центра профилактики пароксизмальных состояний Татьяна Казённых.

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«У меня есть пациентка, у которой первый приступ эпилепсии возник, когда случился пожар, в котором сгорели её пьяные родители. Её вытащили из огня, она в ужасе смотрела на все это, и у нее случился первый развернутый судорожный приступ с потерей сознания» — рассказала Казённых «Газете.ru».

Таким образом, сильнейшее эмоциональное перенапряжение запустило эпилептический очаг возбуждения в головном мозге. Но этого бы не случилось, если бы у нее не было изначальной предрасположенности и повышенной судорожной готовности.