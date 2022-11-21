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6 часов назад

Три опасных штамма гриппа расходятся по России: видео

Диана Товсепова

Не так давно врачи в разных странах сообщили об опасности того, что людей может ждать тридемия, которая скоро сменит пандемию. Эксперты предупреждают о сочетании угроз: респираторно-синцитиальном вирусе (РСВ), вирусе гриппа и Covid-19.

Исследования показывают, что респираторные вирусы, такие как обычный грипп, могут быть опаснее, если они появляются вместе с заражением Covid-19.

А вот в России тем временем растет активность трех опасных штаммов гриппа. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Так, в стране нарастает активность вирусов гриппа A(H1N1) 2009, A(H3N2) и B.

К тому же, по данным ведомства, штамм «свиного гриппа» A(H1N1) все еще угрожает здоровью людей.

Вирусолог рассказал, чем опасен новый штамм “грифон”

Ранее "Рамблер" рассказывал, мог ли быть искусственно создан COVID-19.

Болезни и лекарства,Видео,Роспотребнадзор,
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