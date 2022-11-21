Врач: увлажнение воздуха поможет сократить риск ОРВИ

Признаки коронавирусной инфекции и прочих острых респираторных вирусных инфекций в настоящее время почти не отличаются. Если человек внезапно заболел, то ему надо остаться дома и лечиться симптоматически. Если после трех дней состояние не улучшается, то необходимо обратиться к врачу. Об этом сообщила Вестям Московского региона врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.
Врач уточнила, что увлажнение воздуха имеет большое значение в предупреждении заболеваний. Слизистая предотвращает и останавливает множество бактерий. Если эпителии пересушены, то они не функционируют на необходимом уровне. В итоге появляется риск подхватить какую-то инфекцию.
В зимний период врач посоветовала пользоваться увлажнителем воздуха, пить больше воды, восстанавливать силы после трудового дня, а также высыпаться. Помимо прочего, необходимо вести здоровый образ жизни и правильно питаться, подытожила Ярцева.