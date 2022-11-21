Врач: увлажнение воздуха поможет сократить риск ОРВИ

Признаки коронавирусной инфекции и прочих острых респираторных вирусных инфекций в настоящее время почти не отличаются. Если человек внезапно заболел, то ему надо остаться дома и лечиться симптоматически. Если после трех дней состояние не улучшается, то необходимо обратиться к врачу. Об этом сообщила Вестям Московского региона врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.